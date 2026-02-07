AF Corse 51 Lihat Setitik Harapan di 4 Hours of Abu Dhabi

Trio tersebut melakoni Test Day, Private Test, hingga dua Free Practice di Sirkuit Yas Marina, Jumat (6/2/2026). Dalam Private Test, yang terganggu kecelakaan tim JMR sehingga membuat mobil Corvette mereka rusak, AF Corse 51 finis di urutan ketiga.

Hasil tersebut tak menjamin mereka bisa cepat dalam latihan bebas. Pasalnya, para rival konsisten dan lebih cepat ketika menjalani simulasi lomba. AF Corse 51 pun harus kerja keras demi bisa mengimbangi mereka.

Sean dan Rigon yang mengemudi Ferrari 296 GT tak tertinggal jauh dari para pembalap Silver dan Gold/Platinum lain, di mana simulasi lomba mereka pada kisaran 1:55.

Kendati demikian, trio AF Corse 51 masih punya secercah harapan yang terletak di pundak Samani. Apabila ia mampu tembus 10 besar di awal, maka tugas Sean dan Rigon sedikit ringan untuk memperbaiki posisi.

Tiga tim yang memiliki hasil latihan bagus di kelas GT adalah Manthey 10 (Porsche), WRT 69 (BMW), dan Kessel Racing 74 (Ferrari). AF Corse 51 tentu ingin ikut dalam persaingan memburu kemenangan bersama mereka.

Skuad Sean Gelael harus menebus kegagalan sebelumnya di 4 Hours of Dubai. Mereka tak mampu mencuri poin karena masalah teknis dan ditabrak mobil lawan.

Race 5 ALMS, 4 Hours of Abu Dhabi, bisa disaksikan langsung di kanal Youtube @AsianLeMansSeries, Sabtu (7/2/2026), pukul 18.00 WIB. Sedangkan, Race 6 digelar pada Minggu, pukul 19.30 WIB.