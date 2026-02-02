Sean Gelael, Davide Rigon, dan Charly Samani pulang dengan tangan hampa setelah mengalami masalah dalam dua balapan. Di Race 3, skuad AF Corse 51 start dari urutan ke-19 dan sempat naik ke P4 setelah dua Safety Car. Pembalap Indonesia berusaha mati-matian jaga posisi, tapi perjuangan berakhir akibat mobilnya kehilangan tenaga.

Mobil pun terpaksa berhenti lama di pit untuk perbaikan. Namun, Davide Rigon yang mengemudi terakhir tak bisa melihat kibaran bendera kotak-kotak karena problem tersebut ternyata masih ada.

Gagal finis dalam Race 3, tekad mereka meningkat di Race 4 dengan start lebih maju satu posisi. Samani kembali jadi pembuka menghadapi banyak tantangan berat. Selain tiga Safety Car, ia ditabrak Giacomo Petrobelli (Italia) yang mengendarai Aston Martin milik tim Ecurie Ecosse Blackthorn 56. Samani melintir dan kehilangan banyak posisi lomba.

Insiden itu otomatis berdampak pada pengemudi berikutnya, Sean Gelael, sebab AF Corse 51 sudah tertinggal satu lap dari mobil terdepan kelas GT dan berada di P16. Davide Rigon, pembalap ketiga, diberi target untuk sekadar dapat poin dengan finis 10 besar.

Pada akhirnya, AF Corse 51 memang hanya mampu finis di P14. Sebuah hasil yang jauh dari apa yang semestinya mobil dan tim ini bisa raih.

"Akhir pekan yang sulit bagi kami, mobil nomor 51. Tapi, tetap ada sisi positif yang bisa kami ambil. Kami siap berjuang keras di Abu Dhabi," ujar Rigon.

Di kelas GT, Team WRT 69 memenangi lomba dan diikuti oleh dua tim pengendara Porsche, Origine Motorsport 87 dan Manthey 10.

Kelas LMP2 dan LMP3 masing-masing jadi milik tim Crowdstrike Racing by APR 4 dana tim 23Events Racing 29.

AF Corse 51 Foto oleh: AF Corse