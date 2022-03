Tes Pramusim ARRC 2022: Andi Gilang Unggul di SS600

Mantan rider Moto2 tersebut membukukan waktu lap terbaik 1:39,417 detik. Sepanjang satu jam terakhir, pembalap yang akrab disapa Andi Gilang tersebut mendapati perlawanan sengit dari wakil Boon Siew Honda Racing Team.

Pada akhirnya, sesama penunggang Honda CBR600RR tersebut terpaut 0,067 detik. Andi Gilang tentu saja lega jerih payahnya terbayar, setelah sempat mengalami kesulitan pada hari pertama yang dikuasai para rider Honda Racing Thailand, Nakarin Atiratphuvapat dan Kritchaporn Kaewsonthi.

“Saya mengalami kesulitan selama hari pertama tes pramusim. Kendati demikian, akhirnya saya berhasil menemukan pijakan pada hari kedua. Saya lebih yakin dengan motor tapi tak perlu dikatakan lagi, saya harus terus meningkatkan diri untuk Putaran 1,” ujar Andi dikutip dari situs resmi ARRC.

“Target saya selalu memberi yang terbaik bagi tim. Saya kira musim ini akan sangat menantang karena saya harus melawan para pembalap bertalenta dengan skill luar biasa. Apa pun itu, saya akan mempersembahkan yang terbaik akhir pekan ini.”

Selain Andi Gilang, wakil Astra Honda Racing Team lainnya, yakni Irfan Ardiansyah tembus tiga besar. Ia mencatatkan 1:39,455. Pembalap SIC Racing, Md Ibrahim Md Norrodin, bertengger di urutan keempat dengan 1:39,497 dan Kritchaporn Kaewsonthi (Honda Racing Thailand) melengkapi lima besar, 1:39,497.

Dominasi AP 250

Tiga pembalap Indonesia mengisi lima besar waktu tercepat kelas Asia Production 250. Andy Muhammad Fadly dari Motul Sniper Manual Tech Racing Team memimpin dengan torehan 1:53,004. Mohammad Adenanta Putra (Astra Honda Racing Team) bertengger di urutan kedua, lebih lambat 0,109 detik.

Rekan setim Andy, Aiki Iyoshi, yang comeback ke FIM Asia Road Racing Championship, singgah di posisi ketiga, 1:53,259. Piyawat Patoomyos (Honda Racing Thailand) membuntuti dengan 1:53,293 dan Herjun Atna Firdaus (Astra Honda Racing Team), 1:53,394.

“Itu adalah latihan yang sempurna untuk kami. Kami masih mencoba menemukan setelah terbaik untuk balapan dan kami akan melakukan yang terbaik akhir pekan ini,” Andy mengungkapkan.

“Tahun ini, balapan kompetitif. Mesin Honda dan Yamaha meningkat pesat. Kami akan terus mendorong hingga melewati batas untuk mencapai yang terbaik.”

Wahyu Pimpin Underbone 150cc

Wahyu Aji Trilaksana yang memperkuat ONEXOX TKKR Racing Team melesat paling kencang pada hari kedua tes. Ia mencetak waktu acuan, 2:01:713 dan jadi satu-satunya pembalap Indonesia di lima besar.

“Sulit kembali ke sirkuit setelah hiatus dua tahun. Bagaimana pun, saya akan memberikan yang terbaik musim ini,” ucapnya.

“Komunikasi dengan mekanik dan tim bagus. Saya akan melanjutkan performa seperti yang saya lakukan pada 2020. Saya berharap bisa mencapai titel juara musim ini.”

Posisi empat besar dihuni, Peerapong Luiboonpeng (Team One For All) dengan 2:01:843, Nazirul Izzat Md Bahauddin (UMA Racing Yamaha Maju Motor Asia Team) membukukan 2:02:259 dan April King Mascardo (UMA Racing MMR Yamaha Philippines) 2:02:261.