Produk-produk motor Suzuki ini memang selalu unik dan menarik, bahkan sudah memiliki tempat khusus di hati para pengguna di Indonesia. Suzuki pun terus berinovasi sehingga bisa memberikan produk yang fungsional dan berguna bagi masyarakat Indonesia.

Sekarang ini sudah ada cukup banyak model produk motor Suzuki yang beredar di Indonesia. Meskipun, pamor motor Suzuki mungkin sudah mulai turun.

Kendati begitu Suzuki tetap menawarkan beberapa produk terbaru mereka yang tentunya tidak kalah unik dan juga memang cukup banyak digemari. Berikut ini kami akan jelaskan beberapa daftar Motor Suzuki Terbaru yang memang cukup menarik.

Suzuki Nex II

Suzuki Nex II, Suzuki Nex II Crossover Foto oleh: www.autofun.co.id

Dirilis perdana pada tahun 2011 untuk menggantikan Suzuki Spin yang berkapasitas mesin 125cc, Suzuki Nex mengusung dapur pacu 113cc (6,9 cu in) silinder tunggal, 4-langkah, berpendingin udara, SOHC, 2-katup.

Usia skuter matik yang dibuat untuk menyaingi Honda Beat dan Yamaha Mio J ini hanya tujuh tahun dan diskontinu pada April 2018. Sejak saat itu, Nex menurunkan generasi terbaru yang dinamai Suzuki Nex II.

Sejumlah pembaruan dan perubahan pun dilakukan Suzuki Indonesia Motor pada Nex II agar lebih menarik. Mesin 113cc 1-silinder 4-langkah SOHC 2 katup pada Suzuki Nex II mampu mengeluarkan tenaga 6,9 kW (9,2 hp).

Skuter kompak ini terbilang lebih lincah dibanding para kompetitor karena berat kosongnya hanya 93 kg.

Suzuki Nex II memakai sistem pengabutan bahan bakar Fuel Injection (FI), sistm pengapian ECU, dan transisi CVT, dengan sistem starter elektrik dan engkol. Kapasitas tangki bahan bakarnya cukup besar, yakni 3,6 liter. Sedangkan untuk rem memakai cakram untuk depan dan tromol untuk belakang.

Mungkin sedikit kekurangan Suzuki Nex II ini adalah panel instrumen yang masih analog dan belum adanya ada fitur ABS.

Suzuki Nex II memiliki tujuh tipe dengan harga komptitif, yakni Cross yang dibanderol Rp16,1 juta; Cross Acceessories Rp16,8 juta; Elegant Standard Rp16,2 juta; Fancy Standard Rp16,1 juta; Standard Rp17,5 juta; Elegant Premium Rp17,95 juta; dan Fancy Dynamic 18,2 juta.

All New Suzuki Satria F150

All New Suzuki Satria F150 Foto oleh: www.autofun.co.id

Inilah salah satu merek legendaris dan masih menjadi andalan Suzuki di Indonesia. Muncul perdana pada 2004 sebagai generasi pertama Suzuki Satria bermesin 4-tak, F150 saat ini merupakan generasi ketiga dengan nama All New Satria F150.

All New Satria F150 kini tampil makin futuristik dan sporty dengan desain body yang aerodinamis. Kian agresif menaklukan semua tantangan di jalan. Menggunakan mesin baru yang mengadaptasi teknologi MotoGP Suzuki All New Satria F150 siap kalahkan semua lawan dengan performa maksimal dan tercepat di kelas underbone 150cc.

Mengandalkan mesin 4-tak, Liquid cooled DOHC 4-valve transmisi manual enam percepatan, dengan kapasitas 147,3cc All New Satria F150 diklaim mampu mengeluarkan tenaga 13,6 kW (18,2 hp). Mengadopsi sistem bahan bakar Fuel Injection dengan sistem pengapian Euro3, All New Satria F150 memiliki rasio komprsi 11,5:1.

Demi menjamin keselamatan berkendara, All New Satria F150 mengandalkan new petal design disc brake untuk rem depan dan belakang.

Tersedia dalam empat varian, salah satu tipe, yakni All New Satria F150 tipe Black Predator dilepas dengan harga Rp26,7 juta.

Suzuki GSX-R150

Suzuki GSX-R150 Foto oleh: www.autofun.co.id

Suzuki GSX-R150 adalah ikon dan penerus tradisi motor sport performa tinggi yang mengusung kecanggihan teknologi. Suzuki menerapkan prinsip filosofi terbaik ketika mengembangkan GSX-R sejak pertama kali, dan masih dipertahankan setiap Suzuki melakukan pengembangan dan menciptakan model generasi berikutnya.

Motor dengan model sport fairing ini terkenal memiliki power to weight ratio yang jauh lebih baik daripada para pesaingnya, serta mesin overbore (diameter x langkah) 62.0 x 48,8 mm yang terkenal mampu melesat lebih kencang di putaran atas.

Mesin satu silinder 147cc 4-tak DOHC 4-valve water cooled dengan transmisi manual 6-percepatan milik GSX-R150 mampu mengeluarkan tenaga hingga 14,1 kW (18,2 hp) dan torsi maksimum 14.0 Nm/9.000 rpm dengan berat kosong hanya 131 kg.

Nuansa motor sport Suzuki GSX-R150 makin terlihat dengan penggunaan monoshock pada suspensi belakang. Seperti Satria F150, GSX-R150 memakai rem depan-belakang cakram (disc atau petal).

Keunggulan GSX-R150 lainnya adalah semua panel instrumen yang sudah digital, starter hanya elektrik, dan sudah mengadopsi sistem pengereman ABS (untuk tipe tertentu).

Varian yang tersedia cukup banyak dengan harga yang berbeda. GSX-R150 Shuttered Key dilepas Rp31 juta, GSX-R150 Keyless Ignition System Rp33,5 juta serta GSX-R150 ABS yang dibanderol Rp36,5 juta.