M Faerozi Nikmati Kendarai All New R15M Connected-ABS Pembalap Yamaha Racing Indonesia, M Faerozi Toreqottullah, mengungkapkan keistimewaan generasi terbaru R Series, yaitu All New R15M Connected-ABS. Apa saja?

Oleh: Scherazade Mulia Saraswati , Editor Telah mengenyam banyak pengalaman, baik balap nasional maupun internasional, skill M Faerozi tentu tak perlu diragukan lagi saat memacu kencang motor di sirkuit dan jalan raya. Pada akhir Desember 2021 lalu, pembalap yang akrab disapa Faeroz itu telah menjajal All New R15M Connecetd-ABS di Sirkuit Sentul, Bogor dalam sesi test ride bersama media dan komunitas. Sejumlah keunggulan dari beragam fitur dan teknologi yang disematkan pada motor sport teranyar Yamaha tersebut, rupanya membuat sang pembalap ketagihan untuk terus menggunakannya di luar trek. Ya, Faeroz kini tengah menikmati kesehariannya menggeber All New R15M Connected-ABS di seputar wilayah Bogor dekat tempat tinggalnya. Partner berkendara terbarunya ini sangat menyenangkan untuk dibawa berkeliling. ”Saya sudah merasakan manfaat berbagai fitur yang ada pada motor balap yang kini disematkan juga pada All New R15M Connected-ABS,” ucap pemuda asal Lumajang, Jawa Timur tersebut. “Fitur-fitur unggulan itu tidak hanya unggul digunakan di trek sirkuit, tapi saya juga merasakannya saat memakai motor tersebut dalam keseharian.” Pembalap Yamaha Racing Indonesia, M.Faerozi Toreqottullah, dalam keseharian berkendara dengan All New R15M Connected-ABS Foto oleh: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Faeroz kemudian mengatakan, fungsi Quick Shifter membuat proses perpindahan gigi lebih cepat karena tidak perlu menarik tuas kopling saat perpindahan gigi ke atas. Jadi membuat akselerasi motor lebih cepat. “Assist & Slipper clutch juga mendukung kenyamanan berkendara lantaran Assist clutch menyebabkan tarikan kopling lebih ringan sehingga tangan tidak lelah. Lalu, saat menurunkan gigi dapat meminimalisir engine brake karena ada Slipper clutch,” tuturnya. “Sistem pengereman juga lengkap dengan Traction Control System yang mengurangi risiko ban belakang selip waktu di jalanan licin. “Yang saya suka juga karena suspensi USD (Up Side Down) nyaman banget, meskipun melewati jalan berlubang atau tidak rata, rasanya empuk bisa meredam getaran.” Selain berkendara yang menyenangkan dengan All New R15M Connected-ABS, Faeroz juga menyebut tampilan big bike ini membuatnya kian percaya diri saat berkendara di jalanan. Ditambahkannya pula bahwa posisi berkendara All New R15M Connected-ABS ini terasa cocok baginya. “Tidak pegal ketika dikendarai di jalanan,” ucapnya mengutip pernyataan tertulis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Tak hanya untuk keseharian, Faeroz berencana mengendarai All New R15M Connected-ABS ke beberapa tempat di Jawa Barat, yaitu Ciletuh, Pelabuhan Ratu dan Puncak. “Saya jadi dapat menuntaskan hobi sekaligus refreshing dengan motor generasi terbaru R Series itu,” ujarnya. Baca Juga: Vespa Edisi Justin Bieber Diluncurkan, Tampil Serba Putih

