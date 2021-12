Gebrakan Yamaha, Luncurkan All New R15 Connected

Lahir dari konsep DNA racing dan dalam momen kejayaan Yamaha di balapan dunia, serta perwujudan identitas kuat pabrikan dari line-up R Series yang mempunyai banyak penggemar loyal. Model teranyar R15 juga ikut membawa semangat jejak perjalanan Yamaha Motor sejak awal berdirinya dan terus melekat hingga saat ini.

President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Minoru Morimoto, menyebutkan bahwa dengan pencapaian yang diraih Yamaha di kejuaraan dunia pada 2021 juga menjadi momen spesial dalam peluncuran model terbaru dari Yamaha.

”Motorsport adalah DNA Yamaha, dan tahun ini adalah peringatan 60 tahun Yamaha di kejuaraan balap dunia. Saya sangat senang menyampaikan kepada Anda, bahwa Yamaha mendapatkan tiga kemenangan di MotoGP, World Superbike, dan World Supersport pada musim 2021,” ucapnya.

“Dan hari ini, pada momen spesial ini, dengan bangga kami perkenalkan model R Series terbaru dari Yamaha, yang dapat membawa Anda ke level berkendara sport baru dengan fitur Yamaha Connect.”

Lebih lanjut, Morimoto mengungkapkan inovasi produk yang dihadirkan Yamaha, dapat memenuhi harapan, semangat, dan juga gaya hidup para pecinta motorsport di Indonesia.

“Sesuatu yang baru selalu datang dari Yamaha, karena kami tidak pernah berhenti berinovasi bahkan pada masa pandemi sekalipun,” ujarnya.

Produk All New R15 Connected merupakan perwujudan Racing DNA Yamaha dalam bentuk The True Supersport Machine 155, yang dikembangkan dengan konsep Jin-Ki Kanno.

Makna Jin-Ki Kanno adalah kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh pengendara ketika menjadi satu dengan sepeda motornya. Konsep ini merupakan pengembangan produk yang eksklusif dan unik yang sudah diwariskan Yamaha dari generasi ke generasi.

All New R15M Connected-ABS Icon Performance Foto oleh: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

Karakter All New R15 Connected juga dibangun dengan tema Connected, serta diekspresikan melalui slogan Connect with The R Spirit. Slogan ini juga menjadi pondasi yang mendasari tiga pilar utama, yaitu Connected with Emotion, Connected with Motorcycle, Connected with R-Riders.

Connected with Emotion yakni melalui konsep Jin-Ki Kanno yang menyatukan pengendara dengan sepeda motornya sehingga menghadirkan kegembiraan yang luar biasa dan pengalaman berkendara yang menyenangkan.

Sementara itu, Connected with Motorcycle adalah melalui teknologi Y-Connect yang menghubungkan sepeda motor dengan smartphone pengendara untuk memantau kondisi motor secara real-time.

Dan untuk Connected with R-Riders maksudnya adalah melalui berbagai aktivitas komunitas, event balapan, dan Yamaha Riding Academy (YRA).

All New R15 Connected hadir dengan produk terkini berteknologi teratas yang dilengkapi fitur-fitur modern berkelas. Untuk desain, produk ini memiliki desain generasi terbaru R-Series dengan R-DNA dan memadukan karakter line-up motor Yamaha berkapasitas besar.

Tampilan barunya terlihat dari M-Shaped Intake Duct yang merupakan saluran udara berbentuk M diadopsi dari gaya YZR-M1. Pada bagian tersebut, juga terdapat satu lampu utama dengan projector LED dan ditambah dengan Twin Eyes LED Position Light. Fitur ini terinspirasi dari YZF-R1 dan YZF-R7, yang makin menguatkan visualisasi gagah serta agresifnya wajah motor ini.

Sisi eksterior lainnya adalah full digital speedometer yang dirancang dengan konsep smart cockpit design, yang terinspirasi dari YZF-R1. Desain lainnya juga terlihat dari kehadiran Triple Clamp bergaya YZR-M1. Fitur ini berfungsi memberikan keseimbangan kekuatan dan kekakuan sehingga meningkatkan handling pada motor.

Selain itu, penggunaan jok dengan cover motif karbon membuat pengendara makin merasa spesial. Selanjutnya, juga terdapat simbol 3D pada emblem logo R15M yang terletak di tangki dan fork caps biru berlogo R15M. Body motor pun dirancang memiliki fairing aerodinamis untuk menunjang posisi berkendara yang sporty racing.

All New R15 Connected Icon Blue Foto oleh: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

Untuk mesin yang digunakan, All New R15 Connected dibekali mesin berkapasitas 155cc SOHC, 4 katup, dan berpendingin cairan. Mesin ini mempunyai daya maksimum 14,2 kW/10.000 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm/8.500 rpm, sehingga mampu mencapai akselerasi berkendara yang memuaskan. Mesin juga telah dilengkapi dengan Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin.

Performanya pun disempurnakan dengan penyematan Quick Shifter yang memudahkan pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas, tanpa menarik tuas kopling. Kehadiran fitur ini sekaligus mendukung terpenuhinya keinginan merasakan akselerasi maksimal. Selain itu, dengan Assist & Slipper Clutch juga akan membuat tarikan kopling lebih ringan. Slipper Clutch sendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya selip pada roda belakang saat melakukan engine brake, ketika menurunkan gigi secara cepat.

Fitur canggih lainnya adalah Traction Control System (TCS) yang berfungsi mencegah ban belakang kehilangan traksi (selip) saat motor sedang berakselerasi di segala kondisi permukaan jalan. Selanjutnya, juga terdapat Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS) yang membuat kontrol pengereman makin optimal.

Produk ini juga telah menggunakan suspensi Up Side Down (USD) yang dapat meningkatkan handling, pengendalian lebih maksimal, serta menjadikan motor tampak gagah dan sporty. Selain itu, juga terdapat Big Bike Engine Switch Off yaitu tombol starter yang terdiri dari tombol 3 in 1 cut off/on dan starter engine, yang memberikan sensasi berkendara terasa berbeda ala big bike.

All New R15 Connected juga makin lengkap dengan penggunaan teknologi Y-Connect yang dapat menghubungkan sepeda motor dengan smartphone pengendara melalui koneksi bluetooth, sehingga berkendara makin mudah dan praktis.

Untuk varian All New R15M Connected-ABS terdiri dari pilihan warna, Icon Performance dan Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary Livery. Sedangkan, varian All New R15 Connected memiliki warna Icon Blue dan Tech Black.

All New R15M Connected-ABS dipasarkan dengan harga Rp43.500.000 OTR Jakarta. Sementara itu, All New R15 Connected seharga Rp38.900.000 OTR Jakarta. Sedangkan, untuk All New R15M Connected-ABS edisi terbatas World Grand Prix 60th Anniversary Livery dipasarkan dengan harga Rp44.100.000 OTR Jakarta.

*Artikel ini dibuat oleh M. Fadhil Pramudya P yang sedang menjalani magang.

All New R15 Connected Tech Black Foto oleh: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)