Mobil-mobil Termahal Toyota Indonesia, Ada Harga Ada Rupa

Sebagai pemimpin pasar mobil di Tanah Air, Toyota tidak hanya piawai memproduksi mobil untuk masyarakat menengah ke bawah. Toyota Indonesia juga memiliki sederet mobil super-mewah yang pantas untuk menjadi koleksi mereka yang berkantong tebal.

Mobil-mobil dengan harga fantastis lansiran Toyota Indonesia ini tidak hanya menawarkan kemewahan dari sisi desain, eksterior, dan interior nan mewah namun juga fitur-fitur yang tidak hanya canggih tetapi fungsional.

Jenis mobil-mobil mewah Toyota Indonesia tersebut juga beragam. Mulai mobil keluarga atau Multi Purpose Vehicle (MPV), Sport Utility Vehicle (SUV), hingga sport. Apa saja mobil termahal lansiran Toyota Indonesia saat ini? Berikut ulasan singkatnya.

Alphard

Untuk mobil kelas MPV, ada Toyota Alphard. Laman toyota.astra.co.id menjelaskan ada tiga tipe Alphard, yakni 2.5 X A/T dengan harga mulai Rp1,173 miliar; 2.5 G A/T yang dibanderol umulai Rp1,328 miliar; serta yang tertinggi 3.5 Q A/T yang dilepas mulai Rp1,605 miliar.

Dengan harga-harga setinggi itu, mobil ini tidak hanya mewah tetapi juga menawarkan kabin yang sangat lega dan fitur interior berkelas premium.

Lalu keunggulan lain di mobil ini ada pendingin atau penghangat jok bagi para penumpang. Fitur ini cocok untuk mereka yang bepergian jauh. Jadi ketika sudah panas saat duduk, tinggal aktifkan fitur pendinginnya di bagian jok.

Untuk urusan dapur pacu, Alphard memiliki dua varian mesin: berkapasitas 2.494cc yang mampu menyemburkan tenaga maksimum hingga 178 hp dan torsi maksimum 234 Nm, serta 3.456cc yang memiliki tenaga maksimum 296 hp dengan torsi maksimum 361 Nm.

Toyota Alphard Foto oleh: Toyota-Astra Motor

Vellfire

Selain Alphard, Toyota juga memiliki MPV mewah lain, yakni Vellfire. Dibanderol mulai Rp1,343 miliar untuk tipe 2.5 G A/T, mobil keluarga ini tidak hanya menawarkan kabin lega namun juga sederet fitur unggulan di eksterior dan interiornya.

Jika diperhatikan, sasis Vellfire sama dengan Alphard. Namun, eksterior Vellfire lebih bernuansa gelap. Desainnya juga lebih sporty, modern dan juga high tech.

Fitur-fitur eksterior Toyota Vellfire di antaranya impressive front lower bumper, dynamic side skirt, sleek rear bumper & fog lamp, dan power backdoor.

Mesin tipe V 4-silinder segaris 16 katup berkapasitas 2.494cc yang dipakai Vellfire mampu mengeluarkan tenaga maksimum 178 hp dengan torsi maksimum 234 Nm.

Land Cruiser 300

Jika harga Rp1 miliar masih terbilang murah, Anda bisa melirik ke varian SUV unggulan Toyota, Land Cruiser 300. Untuk tipe All New Land Cruiser VX-R dibanderol mulai Rp2,389 miliar sedangkan All New Land Cruiser GR-S sedikit lebih mahal, yaitu Rp2,440 miliar.

Untuk fitur, kedua varian Toyota Land Cruiser 300 ini dilengkapi auto-multi terrain select dan crawl control yang menjamin Anda bisa menjelajahi medan berat. Khusus untuk tipe VX-R juga dilengkapi power back door dengan sensor kaki.

Untuk interior, VX-R juga memiliki fitur-fitur new digital video recorder, new wireless charger, new rear seat entertainment serta electronic parking brake with brake hold.

Toyota Land Cruiser 300 VX-R Foto oleh: Toyota-Astra Motor

Kendaraan yang sudah melegenda di dunia berkat reputasi dan kemampuannya melibas medan berat ini mengusung mesin V6D-turbo berkode F33A-FTV dengan kapasitas 3.346cc.

Diyakini mampu mengurangi konsumsi bahan bakar, mesin All New Land Cruiser ini mampu menghasilkan tenaga 305 PS pada 4.000 rpm dengan torsi puncak 700 Nm pada 1.600 – 2.600 rpm.

Performa mesin ini didukung oleh transmisi 10-speed Direct Shift-10AT yang dapat menyalurkan tenaga dari mesin ke roda lebih efektif dan efisien pada berbagai kondisi berkendara.

GR Supra

Dibanding kedua saudaranya sesama mobil sport Toyota, All New GR 86 dan GR Yaris, harga GR Supra berada di posisi tertinggi untuk urusan harga, spesifikasi, dan fitur. Di antara ketiga sport hatchback super milik Toyota ini, GR Supra dibanderol paling mahal, mulai Rp2,051 miliar.

Dengan harga setinggi itu, fitur-fitur yang disematkan pada GR Supra di antaranya steering wheel with steering switches, transmisi otomatis 8-percepatan, sporty multi-information display, hingga 6 straight engine with twin-scroll turbocharger.

Toyota GR Supra Foto oleh: Toyota-Astra Motor

Mesin 3.0 liter (tepatnya 2.998cc) DOHC in-line 6 silinder 24 katup yang berada di balik bonnet GR Supra ini memiliki rasio kompresi 10,2:1. Tenaga mesin yang dihasilkan hatchback dua kursi ini mampu menembus 382 hp dengan torsi puncak mencapai 495 Nm.

Dari segi harga, mobil-mobil Toyota di atas jelas hanya diperuntukan bagi mereka yang berkantong tebal. Meskipun terbilang mahal, fitur-fitur yang disematkan pada mobil-mobil ini memang mewah, canggih, fungsional, dan tentu saja dari kualitas terbaik.

Intinya, Toyota Indonesia tidak sembarang menawarkan sederet mobil berharga fantastis karena apa yang dikeluarkan konsumen sudah pasti sesuai dengan yang didapat.