New Daihatsu Sigra Ditargetkan Tembus 3.500 Unit/Bulan

Mengambil lokasi di Summarecon Mal Bekasi, Jawa Barat, Kamis (7/7/2022) pagi, jajaran direksi PT Astra Daihatsu Motor memperkenalkan New Daihatsu Sigra, sebuah mobil keluarga (MPV) yang diklaim sebagai best for value car.

Sejak diluncurkan kali pertama pada 2016 sampai Mei 2022, Sigra yang masuk kategori LCGC MPV tujuh tempat duduk (7-seater) mampu terjual hingga 257 ribuan unit.

Mengusung jargon Mimpi Indah Keluarga Indonesia, New Daihatsu Sigra menawarkan sejumlah pembaruan yang sebagian besar berasal dari masukan para pemakainya.

New Daihatsu Sigra 1.2 R AT DLX Foto oleh: Tri Cahyo Nugroho

Dari sisi eksterior, New Daihatsu Sigra kian berkelas dan elegan dengan pembaruan pada grille serta LED baru berupa smoked headlamp, shark fin antenna, dan auto rear wiper (semua mulai tipe M).

Selain itu, ada juga velg baru berbahan alloy 14 inci, outer mirror (kaca sepion) elektrik dengan lampu sein, grille berwarna gelap dengan ornamen krom yang bisa ditemui di semua tipe R dan R Deluxe.

Untuk interior, New Daihatsu Sigra mengusung nuansa warna gelap, hitam dengan sentuhan merah. Pembaruan interior ini juga menambah tidak hanya kesan mewah tetapi juga fungsional pada New Daihatsu Sigra.

Selain bagasi yang masih luas, juga ada rear air circulator dan multi information display (semua mulai dari tipe M), in dash transmission, jok berwarna hitam dengan ornamen titik-titik merah (semua tipe), air concitioner, dan 2DIN tochscreen audio – radio, USB, Bluetooth (tipe R dan R Deluxe).

New Daihatsu Sigra 1.2 X MT DLX Foto oleh: Tri Cahyo Nugroho

New Daihatsu Sigra dilepas dengan harga mulai Rp129,5 juta dengan 10 varian berdasarkan tipe dan kapasitas mesin serta fitur.

Untuk mesin 1.200cc 4-silinder segaris 3NR-VE DOHC Dual VVT-I, New Daihatsu Sigra memiliki delapan varian: 1.2 R AT DLX, 1.2 R AT, 1.2 R MT DLX, 1.2 R MT, 1.2 X AT DLX, 1.2 X AT, 1.2 X MT DLX, dan 1.2 X MT.

Adapun New Daihatsu Sigra yang mengusung mesin 1.000cc 3-silinder segaris berkode 1KR-VE DOHC VVT-I memiliki dua model, yakni 1.0 M MT dan 1.0 D MT.

Untuk warna, New Daihatsu Sigra memiliki tujuh jenis, yakni dark grey metallic, icy white solid, ltra black solid, glittering silver metallic, bronze metallic, orange red metallic, dan warna baru scarlet red metallic.

Interior depan New Daihatsu Sigra 1.2 X MT DLX Foto oleh: Tri Cahyo Nugroho

Dalam keterangannya, Hendrayadi Lastiyoso selaku Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) menjelaskan, sebagai tulang punggung, Sigra menyumbang 25% dari total penjualan Daihatsu pada bulan Juni.

“Untuk penjualan Sigra, rata-rata sebulan antara 3.400 sampai 3.500 unit. Tetapi untuk Juni lalu, rate-nya naik hingga 4.000 unit,” tutur Hendrayadi.

“Hingga bulan Juni lalu, total kendaraan (baca: mobil) yang terjual di Indonesia mencapai sekira 464 ribu atau naik 19,8%. Penjualan Daihatsu sendiri naik 35%. Sedangkan market share Daihatsu untuk semester pertama tahun ini mencapai 19,5%.”

Hendrayadi menambahkan, tipe Sigra yang paling diminati adalah yang mengusung mesin 1.200cc, yakni mencapai 65% dari total penjualan. Sementara mesin 1.000cc diminati 35% konsumen. Untuk varian, sebanyak 39,4% pembeli memilih tipe Sigra bertransmisi manual.

“Target penjualan untuk New Daihatsu Sigra ini minimal 3.500 unit per bulan,” tutur Hendrayadi.