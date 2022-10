Tiga Model Favorit BMW Motor di Indonesia

BMW tidak hanya dikenal sebagai produsen mobil-mobil mewah. Mereka pun memiliki anak perusahaan yang memproduksi sepeda motor, BMW Motorrad, yang sudah berjalan sejak 1923!

Pun demikian, karena kualitas dan sebagian besar motor BMW yang masuk ke Indonesia masih berstatus CBU (Completely Built Up), maka hanya mereka yang berkantong tebal yang mampu memiliki motor ini.

Di Indonesia, ada beberapa produk motor BMW yang dijual secara bebas dan bisa Anda beli sesuai kemampuan finansial. Bila penasaran dengan motor BMW apa saja yang tersedia di Indonesia, berikut daftar beberapa model dari BMW Motor.

BMW G 310

Model dari keluarga seri G ini merupakan motor entry-level standar yang diproduksi BMW bekerja sama dengan TVS Motor Company dari India. Memiliki mesin satu silinder 313 cc dengan penggerak akhir rantai, ada tiga model dari varian ini yang seluruhnya dibuat TVS, yakni G 310 R, G 310 GS, dan G 310 RR.

Mengambil konsep street-naked bike (kecuali G 310 GS yang dimodifikasi menjadi adventure) desain G 310 R terbilang agak berbeda dan terlihat lebih “berotot” dibanding kompetitornya.

Beberapa keunggulan model termurah motor BMW ini di antaranya panel instrumen semua sudah digital serta mesin empat katup 313cc satu silinder berpendingan cairan mampu mengeluarkan tenaga maksimum 25 kW (34 hp) pada 9.500 rpm dan torsi 28 Nm pada 7.500 rpm.

BMW G 310 R Foto oleh: www.autofun.co.id

Konfigurasi mesin G 310 R memiliki intake di bagian depan mesin dan exhaust di belakangnya. Motor ini juga hanya memiliki starter elektrik. Namun, untuk sistem pengereman sudah memakai ABS (Anti-lock Braking System).

Di Indonesia, untuk saat ini baru ada tiga varian G 310 R dengan harga berbeda: G 310 R Standard yang dilepas Rp116 juta, G 310 GS Standard seharga sekitar Rp133 juta, dan G 310 GS Adventure yang dibanderol Rp142 juta.

BMW S1000

BMW juga memiliki line-up motor yang diproduksi dengan fokus performa tinggi pada seri S. Motor model sport ini memiliki tiga model, yakni S1000RR, S1000R, dan S1000XR.

Diperkenalkan pada April 2008 namun baru diproduksi mulai 2009, BMW S1000RR mengusung mesin 999cc 4-tak empat silinder segaris DOHC dengan putaran maksimum mencapai 14.000 rpm dan tenaga maksimum (versi 2022) mencapai 210 hp.

BMW S1000RR Foto oleh: www.autofun.co.id

Dengan diameter x langkah 80,0 mm x 49,7 mm, S1000RR memiliki bore terbesar di kelasnya. Mengadopsi sistem transmisi manual sekuensial enam percepatan, top speed S1000RR ini diklaim mampu menembus 303 km/jam dengan akselerasi 0-100 km/jam hanya butuh 2,6 detik sejauh 43 meter!

Untuk kemudahan informasi dalam berkendara, BMW S1000RR ini sudah menggunakan speedometer serta semua indikator digital. Sistem pengereman juga memakai ABS dengan starter elektrik. Di Indonesia, BMW S1000RR Standard dibanderol Rp767 juta.

BMW C400

Mungkin tak banya yang mengetahui bila BMW juga memproduksi skuter besar yang masuk dalam keluarga seri C. Untuk mesin seri C ini, BMW bekerja sama dengan Kymco. Pabrikan asal Taiwan ini pun dipercaya BMW untuk membuat seluruh mesin skutik seri C.

BMW C400 X Standard Foto oleh: www.autofun.co.id

Sejak Maret 2021 lalu, BMW sudah mendatangkan varian C400 X dan C400 GT untuk bersaing dengan motor-motor skuter matik besar dari Honda maupun Yamaha.

C400 memakai dapur pacu berkapasitas 350cc, satu silinder, empat katup, dan berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 34 hp pada 7.500 rpm dan torsi 35 Nm pada 6.000 rpm.

Panel instrumen yang ada di motor ini semua sudah serba digital dan juga tersedia fitur ABS yang sudah pasti sangat membantu pengereman.

Seperti model BMW lainnya, Anda juga harus merogoh kantong dalam-dalam untuk memiliki skutik besar ini. Pasalnya, untuk BMW C400 X Standard dibanderol Rp259 juta sementara BMW C400 GT Standard dilepas Rp279 juta.

BMW C400 GT Standard Foto oleh: www.autofun.co.id