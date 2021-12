Perkuat Gairah Balap, Yamaha Luncurkan bLU cRU Indonesia

Secara harafiah, bLU cRU adalah Blue Crew atau Tim Biru, yang memiliki pengertian menjangkau luas semua orang yang memiliki passion racing di dunia Yamaha Sport baik di lintasan on road maupun off road.

Konsep bLU cRU bertujuan menciptakan kebanggaan dan kesenangan pengalaman berkendara, dengan mencakup tiga pilar utama, yaitu Enjoy, Skill Up, dan Connect.

Beragam aktivitas diadakan bagi konsumen untuk Enjoy mengendarai sepeda motornya. Selain itu, dibekali edukasi dan training agar mendapatkan Skill Up berkendara. Serta tentunya Connect dengan pengendara lainnya dalam keluarga bLU cRU ini.

Konsep bLU cRU sejalan dengan misi perusahaan, yakni Kando yang menginspirasi Unique Style of Yamaha dan mendasari prinsip Innovation, Excitement, Confidence, Emotion serta Ties.

Innovation mencerminkan inovasi yang selalu dilakukan oleh Yamaha untuk menciptakan permintaan. Excitement adalah kesenangan yang bisa diperoleh melalui produk dan aktivitas. Confidence merupakan kepercayaan dari konsumen karena kualitas produk Yamaha.

Konsumen pun merasakan kebahagiaan karena adanya Emotion (emosi) yang kuat dengan produk Yamaha. Kondisi ini makin mempererat Ties atau ikatan antara Yamaha dengan konsumen.

Executive Vice President & COO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Dyonisius Beti bersama komunitas Yamaha dalam peluncuran bLU cRU Indonesia Foto oleh: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

”Kami ingin menekankan komitmen untuk tetap membangun budaya racing agar makin kuat di Indonesia dengan DNA Racing Spirit kami untuk pembalap, konsumen sport dan fans,” kata Minoru Morimoto selaku President Director & CEO PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

“Untuk mewujudkan komitmen itu, Yamaha dengan bangga memperkenalkan bLU cRU Indonesia yang menjadi wadah bagi orang-orang dengan passion racing yang kuat di dunia Yamaha Sport, menggunakan line-up sport Yamaha yang lengkap.

“Saya percaya Anda semua dapat menjadi bagian dari keluarga bLU cRU Indonesia, karenanya saya mengajak Anda menjadi yang pertama merasakan experience aktivitas bLU cRU di Indonesia, di acara istimewa hari ini di sirkuit Sentul.

Filosofi Yamaha itu diwujudkan salah satunya melalui racing yang dapat membangun kedekatan dengan para penggemar. Dengan produk unggulan yang digunakan di lintasan sirkuit serta Spirit of Challenge, diharapkan mampu membawa kegembiraan dan terus berinovasi.

Dalam perjalanan sejarah Yamaha, racing adalah bagian utama sejak berdirinya hingga tahun ini, bertepatan 60 tahun berkiprah di kejuaraan dunia Grand Prix serta meraih empat gelar juara MotoGP, World Superbike, World Supersport dan MX2 musim 2021.

Kuatnya budaya racing Yamaha di Indonesia itu juga ditunjukkan dengan secara aktif mengembangkan karir pembalapnya dalam sejumlah kompetisi balapan populer Tanah Air. Bahkan spirit “Semakin di Depan” dari Yamaha Indonesia juga sukses mendunia di ajang bergengsi on road dan off road. Kentalnya atmosfer budaya racing ini pun turut menginspirasi hadirnya bLU cRU di Indonesia dengan merangkul pembalap, konsumen dan fans.

Ada empat struktur bLU cRU Indonesia dengan beragam manfaat yang diperoleh. bLU cRU Pro Racer adalah pembalap profesional yang dikontrak oleh Yamaha. Di kategori ini, pembalap memiliki jalur karier balapan di level nasional dan internasional serta mendapatkan bLU cRU apparel.

Khusus di tingkat internasional didampingi personal assistance dan mendapatkan support untuk tampil dalam aktivitas promosi yang mengangkat profil pembalap dan lebih mendekatkan dengan para penggemar.

bLU cRU Private Racer yaitu konsumen atau komunitas yang aktif berpartisipasi di dunia balap. Mereka bisa ambil bagian di event balapan Yamaha Sunday Race dan Yamaha Endurance Festival. Dalam aktivitas itu disediakan perawatan gratis dan support teknikal untuk jawara kompetisi. Juga tentunya mendapatkan bLU cRU apparel dalam keikutsertaannya.

Lalu ada bLU cRU Rider adalah konsumen atau komunitas yang memiliki Yamaha R Series dan Off road Series. Bagi pengguna line-up motor Yamaha, tersedia berbagai aktivitas menarik yang dapat diikuti.

Di antaranya seperti bLU cRU school (meningkatkan riding skill dengan edukasi dari bLU cRU Pro Racer dan Yamaha Riding Academy), bLU cRU fun riding experience (fokus untuk enjoy aktivitas berkendara), bLU cRU Day (gathering bLU cRU rider untuk saling connect dan berbagi).

Kemudian, struktur yang terakhir adalah bLU cRU Fans yang memiliki arti semua orang yang mencintai dunia Yamaha Racing.

Adapun, peluncuran bLU cRU Indonesia dilakukan bersamaan The 1st bLU cRu Experience in Indonesia yang diwujudkan melalui test ride motor teranyar Yamaha untuk merasakan The All New R15 Connected Experience bagi media dan konsumen.

The 1st bLU cRu Experience in Indonesia yang diwujudkan dalam aktivitas test ride All New R15 Connected di Sentul International Circuit Foto oleh: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)