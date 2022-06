Sirkuit Mandalika Gelar Kejurnas Drag Bike 2022

Usai menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia, yang dilanjutkan dengan event Track Day, kini Sirkuit Mandalika bakal menggelar Kejurnas Drag Bike.

Track Day di Pertamina Mandalika International Circuit demi memperkuat permukaan aspal. Sebab, trek harus sering digunakan agar tercipta banyak racing line dan agar tak berdebu.

“Jadi setelah MotoGP, kami mengadakan Track Day dengan mengundang drifter-drifter,” ucap CEO Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, kepada Motorsport.com Indonesia.

“Kompensasinya buat motor harian itu kami gratiskan. Ini agar masyarakat Lombok bisa merasakan juga.

“Kemudian, setelah itu kami menjadi lokasi official test Honda (Astra Honda Racing Team).

“Dan dua minggu lagi, kami rencananya mengadakan Kejurnas Drag Bike.”

Pria yang akrab disapa Andhi itu mengungkapkan, pihaknya sedang dan sudah berdiskusi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI), perihal rencana membawa balap internasional serta nasional ke Pertamina Mandalika Circuit.

Diungkapkannya pula, bahwa MGPA sebenarnya sempat berdiskusi bersama promotor Two Wheels Motor Racing tentang Asia Road Racing Championship (ARRC).

“Saya sudah diskusi dengan balap internasional. Juga sedang diskusi dengan IMI untuk Kejurnas lainnya,” ucapnya.

“Juga sebenarnya saya sudah diskusi dengan ARRC. Cuma kan tidak segampang itu menggelar event. Kita mesti sama-sama sepakat jadwal.

“Nah, balap internasional dan nasional belum ada yang mencapai kesepakatan. Tapi kami sedang diskusi.”

Kelas-kelas utama yang dilombakan dalam Kejurnas Drag Bike Regional 3 Putaran 1 di Sirkuit Mandalika, antara lain Bebek Tune Up 4L s/d 130cc, Bebek Tune Up 4L s/d 200cc, Sport Tune Up 2L Rangka Standard s/d 155cc, Matic Tune Up s/d 200cc, Bebek 4-Tak Tune Up s/d 130cc, dan Sport 2-Tak Tune Up Rangka Standard 155cc. Ada pula kelas Supporting serta Touring.

Adapun, pendaftaran dibuka 30 Mei hingga 15 Juni 2022. Sedangkan secara daring mulai 30 Mei sampai 10 Juni.

Pemenang kelas Kejurnas akan mendapatkan hadiah sebesar Rp650 ribu. Lalu, kategori Supporting senilai Rp600ribu, dan khusus kelas Touring berhadiah Rp500 ribu.

Ingin menonton langsung Kejurnas Drag Bike? Para penonton dipatok tiket Tribune sebesar Rp25 ribu untuk Sabtu, serta Rp35ribu pada Minggu.

Sedangkan tiket kategori Pit Lane dijual seharga Rp100 ribu per hari, sementara VIP dibanderol Rp500 ribu, juga per hari.

Tahun ini, Sirkuit Mandalika dijadwalkan mengadakan GT World Challenge Asia (21-23 Oktober), dilanjutkan World Superbike (11-13 November), yang berbarengan dengan Asia Talent Cup (ATC).