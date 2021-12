Yamaha Endurance Festival 2021 Digelar Akhir Pekan Ini

Yamaha Endurance Festival adalah satu-satunya kompetisi balap ketahanan motor di Indonesia yang sudah berlangsung sejak 2018. Musim lalu, pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk diadakan.

Tahun ini, penyelenggaraan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tanpa penonton. Semua peserta yang ambil bagian, baik itu di kompetisi maupun beraktivitas di sekitar venue, wajib sudah divaksin dan menjalani tes Antigen.

Ada tiga kelas yang diperlombakan, yakni Pro Rider 250cc, Community Rider 250cc dan Community Rider 155cc + Media Nasional. Para pembalap akan menggeber motor Yamaha YZF-R25 ataupun YZF-R15 dengan durasi dua jam.

“Balap ketahanan Yamaha Endurance Festival 2021 ini adalah sebagai Pilot Project di mana Yamaha mengadakan event balapan pertama kalinya dalam masa pandemi,” Coordinator Manager After Sales & Motor Sports PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Riyadi Prihantono.

Yang berbeda Yamaha Endurance Festival pada tahun ini adalah peningkatan durasi waktu selama dua jam. Musim-musim sebelumnya untuk kelas 155cc hanya berdurasi 1,5 jam.

“Hal ini sudah melalui pertimbangan yang matang untuk motor Yamaha YZF-R25 atau YZF-R15. Kami sudah melakukan kajian dan memang sesuai dengan aspirasi teman-teman pembalap dan komunitas, termasuk dibukanya kelas Media Nasional,” ucap Riyadi.

“Tahun ini para sponsor bersama Yamaha menunjukkan antusias besar untuk menumbuhkan budaya balap di Indonesia yang hampir dua tahun ini absen dalam event balap Yamaha.”

Yamaha Endurance Festival 2021 makin meriah dengan keikutsertaan para peserta yang merupakan pembalap profesional, komunitas, media nasional, serta tim-tim terbaik Tanah Air yang siap ambil bagian.

Di antaranya adalah Yamaha RRS Racing Team, Yamaha Bahtera Racing Team, Yamaha The Strokes 55 Racing Team, Yamaha Akai Jaya, Yamaha HDS Racing dan lainnya.

Pencinta balap di Tanah Air bisa menyaksikan aksi para pembalap pada siaran Live on The Next Day, yaitu tiga hari sesudah event digelar. Dapat pula ditonton keseruan Yamaha Endurance Festival 2021 di YouTube Yamaha Racing Indonesia.

Yamaha Endurance Festival 2021 Foto oleh: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)