Para peserta ambil bagian dalam bLU cRU Day Circuit Experience yang diawali dengan turing dari Yamaha Flagship Shop di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menuju SIrkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/1/2022).

Event di akhir pekan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan tiap peserta wajib test antigen.

Dalam acara ini juga diramaikan konsumen yang melakukan pembelian R15 Series pada bulan November dan Desember 2021, termasuk pengguna All New R15 Connected dan All New R15M Connected-ABS.

Motorsport.com Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjajal All New R15M Connected-ABS, yang dilengkapi dengan teknologi Quick Shifter.

Teknologi tersebut menciptakan sensasi berkendara lebih nyaman karena tidak perlu menekan kopling ketika menurunkan maupun menaikkan gigi (gear).

All New R15M Connected-ABS Foto oleh: Muhamad Fadli

Dalam kesempatan itu, pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia, M. Faerozi Toreqottullah, memberikan edukasi melalui coaching clinic agar dapat berkendara dengan optimal di sirkuit.

Selain itu, ada kesempatan mendapatkan hadiah jutaan rupiah dengan mengikuti Yamaha Photo Competition pada acara tersebut.

Yamaha juga memaparkan penjelasan mengenai bLU cRU Indonesia yang maknanya menjangkau luas semua orang yang memiliki passion racing di dunia Yamaha Sport baik di on-road maupun off-road.

Hal ini bertujuan menciptakan kebanggaan dan kesenangan pengalaman berkendara yang mencakup tiga pilar utama yaitu Enjoy, Skill Up, dan Connect.

Beragam aktivitas juga diadakan agar konsumen merasa nyaman menjadi bagian dari keluarga Yamaha.

Selain itu, dibekali dengan edukasi dan pelatihan agar mendapatkan kemampuan berkendara. Para konsumen juga dapat terhubung dengan pengendara lainnya dalam keluarga bLU cRU ini.

bLu cRu Day Circuit Experience digelar bagi pencinta sekaligus pengguna Yamaha, di Sirkuit Internasional Sentul, Jawa Barat, Sabtu (29/1/2022). Foto oleh: Muhamad Fadli

“Dalam aktivitas ini kami ingin merangkul para pencinta Yamaha sport dan juga pengguna R15 Series untuk menjadi bagian dari keluarga bLU cRU Indonesia,” kata Sudrajat Jonathans, Chief Yamaha DDS Bogor.

“Istimewanya juga sehubungan dengan sambutan positif masyarakat Indonesia terhadap All New R15 Connected yang kami luncurkan akhir tahun lalu, kali ini kami adakan rangkaian aktivitas bLU cRU Fun Riding dan bLU cRU Day Circuit Experience.

“Event ini untuk memberikan experience keunggulan motor tersebut kepada media, komunitas dan konsumen.

“Motor sport teranyar Yamaha ini dapat menjadi partner berkendara terbaik menemani kegiatan harian maupun menjalani hobi buat yang memiliki gairah di dunia balap.”