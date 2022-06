Yamaha Sunday Race Kembali Usai Dua Tahun Absen

Yamaha bLU cRU merupakan wadah bagi konsumen dan komunitas untuk berkumpul sekaligus merasakan pengalaman berkendara motor R Series dan off road Yamaha. Selain itu, ada juga keseruan aktivitas bersama-sama dan saling terkoneksi satu sama lain.

Setelah diperkenalkan pada akhir Desember 2021, dilakukan serangkaian kegiatan seperti “The 1st Official bLU cRu Experience in Indonesia” di Sirkuit Internasional Sentul, bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” di beberapa kota besar di Indonesia.

Ada pula bLU cRU on road maupun off road experience bersama Yamaha Riding Academy (YRA), keseruan aktivitas terkait bLU cRU berlanjut ke perhelatan Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race pada 18-19 Juni 2022.

Gelaran seri perdana Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race di Sirkuit Internasional Sentul akhir pekan ini terbuka bagi para bLU cRU Fans, yang ingin datang menyaksikan tontonan balapan dan eksibisi.

Awak media dan komunitas yang merupakan bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans juga akan ambil bagian dalam bLU cRU riding experience menggunakan All New R15 Connected Series.

Diikuti pembalap-pembalap profesional dari Yamaha bLU cRU Pro Racer dan bLU cRU Private Racer, yaitu konsumen atau komunitas Yamaha yang aktif berpartisipasi di motorsport, seperti Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race yang bakal tampil bersaing di ajang balapan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.

“Pastinya kami sudah sangat menantikan kehadiran Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race setelah dua tahun lamanya tidak digelar karena pandemi,” kata Wardhani, pengguna R25 sekaligus Ketua Umum YROI (Yamaha R25 Owners Indonesia).

“Tahun ini akhirnya bisa diadakan kembali, ini sangat menggembirakan bagi kami penghobi balapan karena bisa tampil lagi berkompetisi di event OMR (One Make Race) motorsport Yamaha ini.

“Saya sendiri kerap balapan di Yamaha Sunday Race di kelas R25 Community B sehingga tak sabar menggeber motor lagi di sirkuit dan mengikuti agenda acara yang disiapkan.

“Merupakan kebanggaan bagi saya menjadi bLU cRU Private Racer dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bLU cRU lainnya yang memberikan banyak pengalaman berharga.”

Sementara itu, pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia (YRI) M.Faerozi Toreqottullah juga hadir memberikan coaching clinic pada riding experience All New R15 Connected Series di event Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race.

Pemuda asal Lumajang, Jawa Timur itu akan memberikan pelatihan dan panduan teknik berkendara All New R15 Connected Series untuk bekal bLU cRU riding experience bagi awak media dan komunitas.

“Senang sekali akhirnya dapat hadir lagi berpartisipasi di Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race setelah beberapa tahun tidak diadakan,” ujar pembalap yang akran disapa Faeroz tersebut.

“Ini selalu menjadi event spesial bagi saya, apalagi sekarang dalam momen bLU cRU yang juga melibatkan para bLU cRU Pro Racer.

“Bersama Yamaha Riding Academy, saya akan memberikan panduan teknik berkendara All New R15 Connected untuk riding experience, sehingga makin melengkapi keseruan Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race nanti.

“Saya selalu menikmati setiap event bLU cRU, dan jelas tak sabar menanti akhir pekan ini.”

Uji Coba All New R15 Connected Series di Siirkuit Internasional Sentul Foto oleh: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)