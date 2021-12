12 Gim Balap Terbaik yang Pernah Dirilis

Kecanggihan teknologi sekarang ini, para pecinta otomotif tidak hanya dimanjakan dengan keseruan mode permainan.

Tetapi juga menampilkan kendaraan idaman dengan visual yang memukau. Tingkat kemiripan mobil di dalam gim dengan di dunia nyata pun tak jauh berbeda.

Ditambah, dengan sudah dirilisnya konsol next gen seperti PlayStation 5 dan Xbox Series X|S, gim balap akan lebih bervariasi.

Gim balap sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni simulasi dan arkade.

Gim balap simulasi membuat para pemain terasa terjun ke dalam sebuah balapan. Apalagi didukung dengan perangkat simulasi seperti setir, handbrake serta kursi balap, Anda semua akan terasa mengendarai kendaraan di dunia nyata.

Sementara gim balap arkade menyuguhkan keseruan mode permainan tanpa batas. Bayangkan jika saat balapan, mobil atau motor Anda memiliki sebuah jurus yang bisa digunakan untuk menyalip dan mengelabui lawan.

Banyaknya gim balap yang sudah diluncurkan dari tahun ke tahun pastinya membuat kalian para pemain kesulitan untuk memilih untuk memainkan yang mana terlebih dahulu.

Oleh karena itu, Motorsport.com Indonesia merangkum 12 gim balap terbaik yang mungkin bisa menjadi rekomendasi para penggemar otomotif.

1. Gran Turismo

Cuplikan tangkapan layar gim Gran Turismo 7 Foto oleh: Polyphony Digital



Seri Gran Turismo menjadi gim balap favorit banyak penggemar otomotif sejak lama. Gran Turismo dikembangkan oleh studio Polyphony Digital.

Gran Turismo tersedia secara eksklusif di perangkat PlayStation. Pertama kali dirilis pada 1997 untuk PlayStation 1, Gim buatan Kazunori Yamauchi ini langsung menjadi gim favorit tak hanya penggemar otomotif, tetapi penggemar gim secara general.

Gran Turismo menampilkan visual mobil yang memukau. Lisensi mobil yang dimiliki oleh seri GT ini juga beragam, mulai dari mobil pabrikan Jepang, Eropa, sampai Amerika.

Seri terbaru Gran Turismo saat ini tersedia di PlayStation 4 dengan judul Gran Turismo Sport. Namun, pada Maret 2022, para pemain sudah bisa memainkan Gran Turismo 7 di PlayStation 5.

2. Seri Gim Formula 1

Hasil tangkapan layar gim F1 2021 Foto oleh: Codemasters

Tak lazim rasanya jika tidak memasukan gim Formula 1 di daftar 12 gim balap terbaik. Menjadi puncak tertinggi dari olahraga balap mobil, seri gim Formula 1 juga sering kali menjadi gim favorit banyak orang.

Pada tahun ini, F1 2021 juga meraup banyak sekali pemain baru. Gim yang dikembangkan oleh Codemasters ini memasukan banyak mode baru yang memanjakan para gamer.

Sebelumnya, dua pembalap Indonesia, Rio Haryanto dan Sean Gelael, sempat masuk ke dalam serial gim jet darat. Rio Haryanto di F1 2016 saat membela Manor Racing, sementara Sean Gelael ada di F1 2020, pada saat kategori Formula 2 diperkenalkan untuk pertama kalinya di dalam gim.

Serial gim Formula 1 sering kali mengadaptasikan genre sim racing atau balap simulasi. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak memiliki gim arkade.

Pada 19 Juli 2002, Formula One Arcade dirilis. Dikembangkan oleh Studio 33, F1 Arcade merupakan gim di konsol PlayStation 1, yang membuat mobil para pemain bisa menggunakan jurus, seperti kebal dari kerusakan, ban raksasa serta mode autopilot.

3. Forza Motorsport

Tangkapan layar gim Forza Motorsport 7 Foto oleh: Microsoft Studios

Jika PlayStation memiliki gim simulasi balap andalan Gran Turismo, maka rivalnya, yakni Xbox, tak mau kalah. Mereka pun merilis Forza Motorsport.

Pertama kali dirilis untuk konsol Xbox pada 2005, Forza Motorsport langsung memikat hati penggemar otomotif.

Apalagi, Forza Motorsport mengusung tema balapan resmi di lintasan-lintasan yang ikonik, seperti Circuit de Catalunya dan Circuit of The Americas.

Forza Motorsport sudah mencapai seri yang ketujuh dan tersedia di Xbox One. Dengan kehadiran konsol next gen, rencananya mereka akan melakukan remake terhadap gim Forza Motorsport.

4. Forza Horizon

Hasil tangkapan layar gim Forza Horizon 5 Foto oleh: Muhammad Pratama Supriyadillah

Bayangkan jika satu negara atau wilayah menggelar festival musik yang dicampur dengan ajang balap mobil. Para gamer bisa merasakannya di gim Forza Horizon.

Forza Horizon adalah pencampuran dua jenis gim balap yang unik. Mau dibilang simulasi, tapi terasa seperti gim balap arkade. Yang terpenting, grafis dalam gim Forza Horizon pastinya akan membuat fan terpukau.

Gim yang eksklusif tersedia di perangkat Xbox dan Microsoft (PC) ini sering kali disebut sebagai rival Need For Speed. Pasalnya, Forza Horizon mengusung tema balapan liar.

Tak hanya menyuguhkan penggemarnya dengan visual mobil yang apik, Forza Horizon memanjakan telinga pemainnya dengan musik-musik seru.

Forza Horizon sudah mencapai seri kelima. Forza Horizon 5 kali ini mengambil latar belakang balapan di Meksiko, serta menjadikan negara Amerika Tengah tersebut sebagai map terbesar di gim Forza Horizon.

5. Project Cars

Hasil tangkapan layar Project CARS 3



Project Cars menjadi gim balap yang menarik. Pasalnya, jika gamer memainkan mode karier, gamer akan mengawali perjalanan mereka dari ajang balapan karting.

Ini tentunya terasa seperti memulai karier balap mobil di dunia nyata, terutama di ajang balap single seater, dimana para pembalap memulai kariernya di dunia karting.

Project Cars memanjakan pemainnya dengan beragam mobil dari berbagai kelas. Mulai dari mobil go-kart hingga supercar.

Selain mobil, lintasan yang digunakan juga beragam. Di Project Cars 2 saja, terdapat 140 lintasan dengan 60 spot yang berbeda. Project Cars sampai sekarang sudah mencapai seri ketiga, dan dirumorkan sedang dalam pengembangan Project Cars 4.

6. Driveclub

Banyak orang mungkin kurang setuju dengan Driveclub disebut sebagai gim balap terbaik. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri Driveclub menjadi pionir gim balap di konsol rumahan next gen pada eranya, terutama konsol PlayStation 4.

Pada saat PlayStation 4 diumumkan pada 2013 lalu, tak ada gim balap yang dirilis dalam saat bersamaan.

Gran Turismo yang diharapkan dirilis pada hari pertama PlayStation 4 lahir, justru baru ada pada 2017.

Jadilah para penggemar balap mobil yang memiliki konsol PlayStation 4 memainkan Driveclub. Sayangnya, kepuasan memainkan Driveclub tak seperti memainkan Gran Turismo.

Akan tetapi, tetap saja Driveclub menyuguhkan para penggemar otomotif dengan visual mobil dan lintasan yang menakjubkan. Berbagai seri balapan pun juga cukup membuat para fan balap terhibur.

7. Dirt Rally 2.0

Hasil tangkapan layar DiRT Rally 2.0 Foto oleh: Codemasters

Menyaksikan pereli memacu mobilnya di lintasan tanah atau pegunungan dalam kecepatan tinggi tentu sangat seru.

Dirt Rally 2.0 pun mencoba membawa keseruan tersebut ke dalam gim mereka. Dan terbukti, para penggemar reli ketagihan memainkan gim ini.

Dirt Rally 2.0 menyediakan banyak sekali trek ikonik untuk dikalahkan oleh para penggemar. Selain trek, mobil-mobil dari pabrikan ternama seperti Citroen, Ford, serta Subaru, bisa dikendarai oleh penggemar reli.

Tak hanya mobil zaman sekarang, mobil-mobil bersejarah dalam ajang reli juga bisa digunakan oleh para penggemar. Tak heran jika Dirt Rally 2.0 bisa mendulang sukses seperti pendahulunya, Dirt Rally.

8. Need For Speed

Tangkapan layar Need for Speed: Heat Foto oleh: Press Image

Ada yang ingat Razor? Pembalap yang mungkin paling dibenci oleh gamer karena telah mencuri mobil BMW M3 E46 di seri Need For Speed: Most Wanted. Razor kemudian menyulitkan kita, para 'pembalap liar', untuk mengambil mobil tersebut dengan menyuruh para Blacklist mengalahkan kita.

Ya, begitulah Need For Speed. Gim ini langsung menjadi gim favorit penggemar otomotif dengan mengusung tema balapan liar.

Selain balapan, gim yang dikembangkan oleh Electronic Arts ini menyuguhkan para penggemarnya aksi-aksi menarik, serta cerita yang unik untuk diikuti.

Fitur yang menjadi unggulan gim Need For Speed tentunya adalah kustomisasi mobil. Penggemar bebas memodifikasi berbagai macam bagian mobilnya, mulai dari bumper, ban, hingga spoiler atau sayap mobil.

Seri NFS terbaru saat ini adalah Need For Speed: The Heat, dan tersedia di berbagai platform seperti Playstation 4, Xbox One dan PC.

9. Asphalt

Asphalt merepresentasikan gim balap di perangkat smartphone dengan sangat baik. Dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, keseruan memainkan Asphalt di ponsel juga semakin meningkat.

Balapan di gim besutan Gameloft ini bukan hanya balapan biasa. Pasalnya, para penggemar otomotif bisa melakukan trik-trik seperti putaran 360 derajat di udara serta menghancurkan mobil lawan dengan menabraknya dalam kecepatan tinggi.

Tentunya balapan di Asphalt merupakan hal fiksi yang tak bisa dilakukan di dunia nyata. Namun, bumbu-bumbu seperti itulah yang membuat Asphalt menjadi gim balap yang menyenangkan.

10. Crash Team Racing

Gim balap arkade yang mengusung tema balapan go-kart. Akan tetapi dengan sedikit plot twist.

Crash Team Racing menjadi gim balap favorit banyak orang sejak awal kemunculannya pada tahun 1999. Para penggemar olahraga balap akan menggunakan karakter-karakter unik saat balapan.

Untuk memenangkan balapan, melaju cepat saja tidak akan cukup. Dalam gim CTR, gamer bisa meledakkan mobil lawan menggunakan misil, kekuatan mistis, serta kotak bom.

Saking serunya CTR, pihak pengembang merilis ulang gim untuk konsol PlayStation 4, Xbox One serta Nintendo Switch, dengan judul Crash Team Racing: Nitro Fueled.

11. Mario Kart

Saingan dari Crash Team Racing ini hanya tersedia secara eksklusif di perangkat Nintendo. Pertama kali dirilis pada tahun 1992 untuk perangkat SNES.

Di gim Mario Kart, para penggemar balap bisa menggunakan karakter dari dunia Super Mario dan Nintendo, untuk diadu dalam balapan go-kart.

Sama seperti CTR, Mario Kart juga menyuguhkan para penggemarnya dengan kekuatan super untuk memenangkan balapan.

12. Seri Gim MotoGP

Hasil tangkapan layar gim MotoGP 21 Foto oleh: Koch Media

Berbicara mengenai balap motor, tentu MotoGP menjadi ajang balap roda dua terpopuler. Sama seperti ajang balapnya di dunia nyata, gim MotoGP juga laku keras.

Terbaru, MotoGP mengeluarkan gim MotoGP 21. Ini akan memanjakan para penggemar MotoGP. Mulai dari balapan multiplayer, membangun karier MotoGP, sampai mode historical, di mana para penggemar bisa mengendarai motor-motor bersejarah MotoGP.

Peningkatan kualitas visual dari MotoGP 20 ke MotoGP 21 juga akan memanjakan para pemain. Sensitivitas motor di dalam gim juga akan membuat gamer terasa seperti sedang menunggang si kuda besi.