Bekas Studio Driveclub Akan Kembangkan Need For Speed Gim Need For Speed terbaru dari Electronic Arts kabarnya bakal digarap oleh Evolution Studios, yang sempat mengerjakan Driveclub, DiRT 5 dan Motorstorm.

Oleh: Muhammad Pratama Supriyadillah , Reporter Sebelumnya, pengembangan Need For Speed dibebankan ke Criterion Games, studio yang pernah membuat gim tabrak-tabrakan, Burnout. Sayangnya, proses pengembangan gim terbaru Need For Speed dihentikan, setelah Criterion Games mendapatkan mandat dari Electronic Arts (EA) untuk membantu pengembangan Battlefield 2042. Selama tiga tahun, EA pun tak merilis gim genre balap, mengingat Need For Speed The Heat jadi judul terbaru mereka sejak 2019 hingga sekarang. Namun, muncul kembali rumor gim bertema balap liar itu akan kembali diprioritaskan oleh EA. Baca Juga: eSX Esports Championship 2022 Berhadiah Motor Yamaha

rFactor 2 Masukkan Sirkuit Donington Park pada Mei Mendatang Itu setelah muncul unggahan di situs LinkedIn, di mana studio Codemasters Cheshire sedang mencari produser berpengalaman yang bisa bertanggung jawab dalam pengembangan gim terbarunya. Pete Johnson selaku Senior Recruiter Electronic Arts tak lupa menyebut Need For Speed dalam unggahannya tersebut. Penggemar lama franchise ini pun berharap NFS bisa dirilis tahun ini, atau setidaknya musim depan. "Kami sedang mencari sosok berpengalaman untuk mengisi posisi Produser di Codemasters Cheshire. Kami memang akan memulai perjalanan baru untuk bisa melahirkan gim Need for Speed terbaru," tulis Johnson. "Nantinya calon Produser akan bekerja sama dengan Direktur, Manajer Pengembangan dan tim kami untuk mengidentifikasi isu potensial dan memastikan keputusan-keputusan penting bisa dieksekusi dengan baik. "Codemaster Cheshire juga akan berkolaborasi dengan Criterion Games untuk menjaga masa depan gim balap paling favorit kami, yakni membuat judul-judul terbaru dari Need For Speed." Hasil tangkapan layar gim Need for Speed: Heat Foto oleh: Press Image Latar belakang mengenai Codemaster Cheshire cukup menarik. Sebelum diakuisisi oleh Codemaster, mereka merupakan studio yang bekerja di bawah naungan Sony, yakni Evolution Studios. Pada 2001 dan 2005, Evolution Studios secara eksklusif sempat menggarap gim FIA World Rally Championship (WRC) untuk konsol PlayStation 2. Sementara di era PlayStation 4, mereka pernah mengembangkan gim Driveclub, yang saat itu menjadi satu-satunya gim sim racing eksklusif Sony saat hari peluncuran konsol. Namun sialnya, Driveclub tak begitu disukai oleh komunitasnya sendiri. Bahkan, gim tersebut sudah ditarik dari pasar Playstation Store. dibagikan Bet here Bet now Bet here Bet now Artikel sebelumnya eSX Esports Championship 2022 Berhadiah Motor Yamaha dibagikan