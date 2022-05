Codemasters Akan Dibantu Criterion Kembangkan Gim Need for Speed

Rumor mengenai gim terbaru dari Need for Speed akan dikembangkan oleh Codemasters muncul setelah adanya unggahan mengenai lowongan kerja di studio Codemasters Cheshire.

Studio gim yang sebelumnya bernama Evolution Studios tersebut sedang mencari tenaga kerja baru untuk menjalankan proyek video gim balap itu.

Kabar gim Need for Speed teranyar sedang dalam pengerjaan kemudian memanas setelah Electronic Arts (EA) memberikan kepastiannya.

Ya, publisher gim asal Amerika Serikat tersebut memastikan bahwa judul terbaru dari franchise balap liar mereka bakal diluncurkan tahun ini.

Agar bisa merilis gim tepat waktu, Codemasters yang sekarang berada di bawah naungan EA, akan bekerja sama dengan studio lain dalam mengembangkan NFS. Studio tersebut tak lain tak bukan adalah Criterion Games.

"Kami sekarang bisa mengonfirmasi bahwa Criterion Games dan tim pengembangan kami, Codemasters Cheshire, secara resmi akan bekerja sama dalam mengembangkan dan membuat gim-gim terbaru dari Need for Speed," cuit Codemasters di Twitter.

"Berbagi nilai dan budaya yang serupa, kami sangat yakin menggabungkan wawasan yang dimiliki oleh dua studio ini dapat menciptakan pengalaman bermain gim balap terbaik untuk para pemain," lanjut pernyataan resmi.

Criterion Games bukan sosok yang asing jika berbicara soal Need for Speed. Studio yang bermarkas di Guildford, Inggris ini sudah mengembangkan gim-gim balap mobil sejak 2010.

Judul pertama yang menjadi tanggung jawab mereka adalah Need for Speed: Hot Pursuit, yang diluncurkan untuk perangkat PlayStation 3, Nintendo Wii, Xbox 360 serta PC (komputer).

Gim yang dirilis pada 2010 ini kemudian mendapatkan versi remastered untuk konsol PlayStation 4, Nintendo Switch serta Xbox One.

Lalu, ada juga versi remake dari Need for Speed: Most Wanted pada 2012 yang tersedia untuk perangkat PS3, Wii U dan Xbox 360, serta Need for Speed: Rivals tahun 2013.

Sayangnya, Criterion kemudian diperintahkan untuk membantu pengembangan serial gim FPS dari EA, Battlefield, dalam beberapa tahun terakhir.

Alhasil, pengembangan gim Need for Speed pun dipindah ke studio Ghost Games.

Hasil tangkapan layar gim Need For Speed Heat Foto oleh: Muhammad Pratama Supriyadillah