Need For Speed Kemungkinan Hanya Tersedia di Konsol Next-Gen

Sudah tiga tahun sejak gim terbaru dari franchise Need For Speed diluncurkan. Ya, Need For Speed Heat, menjadi judul terkini dari serial gim bertema balap jalanan itu.

Electronic Arts selaku publisher gim memang belum lagi merilis Need For Speed versi terbaru. Mereka beralasan bahwa sedang fokus ke proyek pengembangan permainan yang lain.

Namun, kini muncul rumor bahwa Need For Speed kemungkinan diperkenalkan tahun ini. Hanya saja, rumor ini datang dengan kabar tak sedap.

Jeff Grubb, salah satu sosok senior dari situs VentureBeat, yang bergerak di industri teknologi dan gim, mengatakan gim bisa saja dirilis pada November tahun ini.

Bulan itu dipilih karena Electronic Arts ingin memaksimalkan penjualan pada musim liburan akhir tahun. Akan tetapi, gim hanya akan tersedia untuk konsol next-gen, alias konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X|S.

"Gim Need For Speed kemungkinan besar akan dirilis tahun ini. Gim akan diluncurkan pada bulan November," tutur Jeff Grubb melansir RacingGames.gg.

"Jika Anda penggemar Need For Speed yang baru saja membeli konsol next-gen, berbahagialah, karena mereka hanya tersedia di konsol tersebut.

"Need For Speed kini mengubah fokusnya ke konsol next-gen, begitu juga dengan studio pengembangnya."

Hasil tangkapan layar gim Need for Speed: Heat yang menjadi judul terbaru dari franchise Need For Speed Foto oleh: Press Image

Jika pernyataan Grubb benar adanya, itu berarti Need For Speed tidak akan tersedia di konsol current generation (current-gen), yang meliputi PlayStation 4 dan Xbox One.

Grubb juga mengatakan gim terbaru ini akan bisa dimainkan di perangkat komputer (PC). Namun, jika melihat yang sudah-sudah, Electronic Arts tidak akan melupakan platform PC, yang bisa memainkan gim dari berbagai generasi.

Criterion akan kembali menjadi studio yang mengembangkan Need For Speed. Sebenarnya, pada 31 Maret lalu, menjadi hari di mana para fans gim balap disuguhkan judul baru NFS.

Sayangnya, Electronic Arts memerintahkan Criterion untuk membantu studio DICE dalam mengembangkan gim Battlefield 2042, yang sampai sekarang menuai ulasan buruk dari komunitasnya sendiri.