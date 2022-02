Forza Horizon 5 Jadi Gim Balap Terbaik Versi D.I.C.E Award 2022

Para pemenang dalam acara D.I.C.E (Design, Innovative, Communicative, Entertainment) Awards 2022 diumumkan pada Kamis (24/2/2022) kemarin. Salah satu gim balap favorit publik saat ini, Forza Horizon 5, sukses menjadi Racing Game of the Year.

Tahun 2021 memang membuat para penggemar gim balap bahagia. Selain pengumuman mengenai berbagai judul gim terkenal yang kembali di tahun 2022, banyak gim-gim balap, baik itu sim racing maupun arcade racing, diluncurkan tahun lalu.

Sebut saja gim tahunan seperti F1 2021, kemudian Riders Republic, hingga gim balap arkade seperti Hot Wheels Unleashed. Forza Horizon 5 juga dirilis akhir tahun lalu.

F1 2021 dan Hot Wheels Unleashed memang kerap bersaing ketat dengan Forza Horizon 5 dalam memperebutkan berbagai penghargaan.

Sebelumnya, ketiganya berebut pencapaian di situs gim seperti Traxion.gg dan IGN. Dan sekarang, hal itu terulang di D.I.C.E.

F1 2021 dan Hot Wheels Unleashed memang merupakan gim balap yang menarik untuk dimainkan tahun lalu. Terutama F1 2021, yang mana baru saja memecahkan rekor dalam total jumlah penonton dalam gelaran kompetisi esportnya.

Sayangnya Forza Horizon 5 memang sulit dikalahkan. Kombinasi antara visual yang memukau dan beragam mode permainan yang menyenangkan memang membuat FH5 menjadi gim balap yang top.

Selain mendapatkan penghargaan Racing Game of the Year di D.I.C.E Awards 2022, gim yang secara eksklusif tersedia di konsol Xbox dan komputer (PC) ini juga masuk nominasi kategori lain.

Lewat media sosialnya, D.I.C.E mengumumkan bahwa Forza Horizon 5 masuk nominasi Outstanding Achievement in Audio Design. Selain FH5, ada gim Halo Infinite, It Takes Two, Ratchet and Clank: Rift Apart dan Returnal.