Forza Horizon 5 Gim Balap Terbaik di 2021

Forza Horizon 5 telah menjaring banyak pemain baru sejak diluncurkan pertama kali pada 9 November lalu. Gim besutan Playground Games dan Turn 10 Studios ini memang memanjakan pemainnya dengan beragam fitur.

Produsen menyediakan fitur, mulai dari visual yang cantik, hingga mode permainan yang variatif. Forza Horizon 5 mendominasi pasar gim fisik dan digital. Dan jelang berakhirnya tahun 2021, FH5 mendapatkan berbagai penghargaan.

Salah satu penghargaan datang dari situs Traxion.gg. Forza Horizon 5 dinobatkan sebagai gim balap terbaik di 2021 berdasarkan hasil voting para pemain.

Dalam voting tersebut, tak ada gim balap lain yang bisa mengejar Forza Horizon 5. Pasalnya, permainan bertemakan festival balap itu menjadi satu-satunya gim yang mengoleksi lebih dari seribu suara.

Menempati peringkat kedua dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Traxion.gg adalah F1 2021. Dalam beberapa tahun terakhir, seri gim Formula 1 memang menjadi salah satu gim balap favorit para gamer.

Ditambah lagi dengan kehadiran mode story seperti 'Braking Point', F1 2021 semakin dicintai oleh komunitas gim balap. Sayangnya, permainan yang dikembangkan oleh Codemasters tersebut belum bisa mengalahkan Forza Horizon 5.

Yang melengkapi podium gim balap terbaik di tahun 2021 adalah Circuit Superstars. Gim balap arkade yang dibuat oleh Original Fire Games ini memang tidak mengejar visual cantik seperti F1 2021 dan Forza Horizon 5, melainkan keceriaan bermain bersama.

Selain di Traxion.gg, Forza Horizon 5 juga mendapatkan penghargaan di situs IGN. Tak tanggung-tanggung, dua gelar berhasil diraih FH5.

Gelar pertama adalah 'Game of The Year', atau gim terbaik tahun 2021. Forza Horizon 5 dengan mudah mengalahkan gim dari genre lain seperti Deathloop, It Takes Two, Hitman 3 dan Ratchet and Clank: Rift Apart.

Kemudian gelar 'Best Console Exclusive' juga disabet oleh Forza Horizon 5. Di kategori ini, Forza lebih populer ketimbang Halo Infinite dan Metroid Dread.