Kemenangan Mendebarkan Nicolas Hillebrand di eX Prix Indianapolis

Hillebrand berhasil membukukan kemenangan yang mendebarkan dengan mengalahkan Michi Hoyer dari Absolute Racing, hanya unggul 0,022 detik lebih cepat.

Pada balapan oval pertama RCCO World eX Championship di Indianapolis, 1.000 hp eX ZERO mencapai kecepatan tertinggi dengan lebih dari 370 km/jam. Lap tercepat dicatatkan Risto Kappet dengan eX ZERO Team R8G Esports, yang mencatatkan kecepatan rata-rata 363,542 km/jam.

Seperti yang diharapkan, slipstream dan bump-drafting memainkan peran yang menentukan di trek oval yang terkenal, hanya terdiri dari empat tikungan dan empat lintasan lurus. Jarang sekali pembalap yang memasuki Tikungan 4 dengan berada di posisi terdepan, mampu meraih kemenangan.

Sebagian besar dari 17 balapan yang sangat menghibur akhirnya diputuskan di garis finis. Hillebrand akhirnya berhasil meraih kemenangan di Super Final dan berhasil mengalahkan lawannya, Hoyer dengan selisih waktu yang sangat tipis.

#7, Lasse Sørensen, TK9 E-SPEED (pro), #29, Liam de Waal,Patrick Long Esports (esports), #99, Michi Hoyer, Absolute Racing (esports), #11, Luca Kita, Biela Racing Team EURONICS (esports) Photo by: VCO

“Kemenangan yang saya raih itu sangat dekat (jarak),” kata Hillebrand, yang menggantikan idola mudanya Frank Biela untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Setelah kemenangan Luca Kita di Monza, Biela Racing Team EURONICS berhasil meraih kemenangan kedua berturut-turut di RCCO World eX Championship.

“Saya hanya terdiam, perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Terima kasih banyak kepada Biela Racing Team EURONICS yang telah memberi saya kesempatan untuk ambil bagian dalam seri yang luar biasa ini,” tuturnya.

“Dan terima kasih banyak kepada RCCO World eX yang telah menyelenggarakan salah satu balapan e-sport yang memberikan pengalaman paling menyenangkan yang pernah saya alami!”

Michi Hoyer berhasil mencapai Super Final untuk kedua kalinya musim ini. Namun, saat di Sepang, ia kalah tipis dan masih menunggu kemenangan pertamanya di RCCO World eX Championship.

“Setidaknya saya tampil di final hari ini. Itu balapan yang bagus, pertarungan yang bagus, dan kemenangan yang pantas untuk Nicolas. Namun, saya mengalami patah hati karena kalah 0,022 detik,” ucapnya.

#33, Henry Drury, Patrick Long Esports (pro), #89, Phillippe Denes, BS+COMPETITION (pro) Photo by: VCO

Sesuai dengan mottonya, #RacingForTheClimate, pemenang eX Prix pertama di Indianapolis akan menjadi salah satu pemilik pertama dari notebook paling ramah lingkungan yang baru saja diluncurkan, Aspire Vero, yang diberikan oleh Acer.

Notebook tersebut didesain dengan menggunakan 30 persen plastik daur ulang pasca-konsumen, yang menghemat sekitar 21 persen emisi CO2. Hal tersebut menunjukkan wujud nyata komitmen Acer untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Tempat ketiga di eX Prix Indianapolis diamankan oleh pemimpin klasemen, Lasse Sorensen, dari TK9 E-SPEED, yang nyaris kehilangan gagal ke Super Final.

Empat teratas melewati garis finis dalam waktu 0,030 detik. Liam de Waal yang berada di posisi keempat, kehilangan podium untuk Patrick Long Esports, dan hanya unggul 0,016 detik di depan Alen Terzic (BS+COMPETITION) yang berada di posisi kelima dan Co-Founder World eX, Mike Rockenfeller sebagai entri wildcard yang melengkapi enam besar.

Dengan meraih kemenangan di Indianapolis, Nicolas Hillebrand juga mengamankan tiketnya ke Grand Final RCCO World eX Championship pada 23 November di Nurburgring-Nordschleife, bersama semua pemenang dari sepuluh eX Prix musim perdana yang lolos kualifikasi.

Sebelum Grand Final, gelar kejuaraan dunia tim akan ditentukan antara pimpinan klasemen TK9 E-SPEED dan runner-up Williams Esports di Putaran 10 di Grand Prix Nurburgring nanti.

*Artikel ini dibuat oleh M. Fadhil Pramudya P yang sedang menjalani magang.