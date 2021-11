Martin Stefanko Juara World eX Edisi Perdana

Kejuaraan dunia balap mobil listrik virtual perdana tersebut punya format unik, mirip piala dunia sepak bola atau olahraga lain. Partai final menentukan dan digelar pada trek sangat panjang serta sulit, Nurburgring-Nordschleife.

Sorensen superior sepanjang musim perdana. Racer pro Denmark itu memenangi empat dari lima balapan World eX. Ia juga merayakan kemenangan dalam putaran final di Nurburgring.

Sorensen mengamankan pole position untuk semua grand final penting, di mana semua pemenang balapan musim perdana tampil. Selain juara Formula 4 Prancis dan Stefanko, hadir pula Risto Kappet (R8G Esports), Philippe Denes (BS-COMPETITION), Bruno Senna (Williams Esports), seperti Luca Kita dan Nicolas Hillebrand (Biela Racing Team EURONICS).

Stefanko kesulitan memberi perlawanan pada Sorensen, yang jadi pole position. Kappet dan Kita bertarung untuk posisi ketiga.

Sorensen berhasil memperpanjang keunggulan dan membuka gap hingga sedetik pada lap pertama. Namun, dalam sektor terakhir sebelum Dottinger Hohe, Stefanko dapat mendekati sang pemimpin dan membuat manuver dalam slipstream.

Hingga lap kedua, gamer kelahiran 1996 tetap berada dalam jarak serangan pemain asal Ceko itu. Pada bagian akhir Dottinger Hohe, Sorensen ketinggalan terlalu jauh dan sulit mengambil alih posisi terdepan meski ada bantuan slip stream.

Stefanko pun melintasi garis finis sebagai pemenang. Pemuda 23 tahun itu merayakan gelar perdananya dalam tangisan. Sang ibu, yang ikut menonton, juga ikut meneteskan air mata.

“Saya sangat gembira. Biasanya, saya meragukan diri sendiri. Tapi hari ini, saya punya perasaan bagus dan sangat percaya diri sejak awal. Semua final penting lebih lama daripada balapan lain di World eX,” ujarnya.

“Itu kenapa saya dapat bermain dengan kekuatan saya, yakni pemakaian ban rendah dan manajemen energi yang bagus. Saya tidak bisa menunjukkannya dalam balapan paling pendek pada seri ini.

“Terima kasih kepada Williams Esports telah memungkinkan bagi saya jadi sim racer profesional. Sekarang, kami memenangi gelar juara perdana. Sulit dipercaya!”

Dengan besar hati, Sorensen yang merupakan pembalap paling sukses musim ini, mengucapkan selamat kepada lawan.

“Martin lebih kencang di Nordschleife hari ini. Format World eX unik. Saya seharusnya tidak gembira dengan hari ini, tapi itu adalah bagian dari permainan. Sungguh menyenangkan bagi saya jadi bagian musim ini dan mencoba sesuatu berbeda. Saya akan bicara kepada Tom (Kristensen) untuk melihat apa bisa kembali pada 2022,” katanya.

#7, Lasse Sørensen, TK9 E-SPEED (pro) Photo by: VCO

Sorensen dan pemecah rekor Le Mans sekaligus pemilik TK9 E-SPEED, Tom Kristensen, mengamankan juara tim, yang ditentukan lewat jumlah kemenangan serta finis podium. Rekannya Lasse Bak dan Andreas Jochimsen, finis pada posisi ke-24 dan 27.

Penghuni peringkat ketiga dalam klasemen pembalap adalah Kappet, yang membela tim milik Romain Grosjean. Ia memenangi pertarungan ketat dengan Kita.

Sebelum grand final, Alen Terzic dan Stefanko naik podium di bawah Sorensen dalam AvD eX Prix Jerman, di Nurburgring. Terzic melawan Stefanko pada Level 3, 4 dan 5, tapi gagal mengalahkan Sorensen dalam Super Final lap 1.

RCCO World ex Championship lebih dari sekadar lomba eSport biasa karena mereka juga bertarung untuk iklim.

Setiap lap, jackpot #RacingForTheClimate berkembang hingga 10 euro. Total, partisipan mengumpulkan 12.875 euro. Stefanko selaku juara dunia boleh memilih kepada proyek konservasi lingkungan mana dana tersebut disumbangkan.

#7, Lasse Sørensen, TK9 E-SPEED (pro) Photo by: VCO

Stefanko dan Williams Esports memilih Letcombe Brook Project, aliran kapur yang mengalir dari Letcombe Regis ke East Hanney, melewati pabrik Williams di Grove. Di dunia, hanya 25 sungai seperti itu.

“Selamat kepada Martin, yang mengemudi dengan hebat di Nordschleife. Final jadi sorotan mutlak,” ucap Co-Founder World-eX, Mike Rockenfeller.

“Lasse Sorensen juga pantas dapat titel. Fakta bahwa Tom Kristensen telah mengunci gelar juara dunia pada musim pertamanya sebagai prinsipal tim Esport sangat bagus.

“Musim pertama World eX sungguh mengesankan dan kami sudah menatap 2022. Saya harap kami akan menemukan mitra kuat dan pabrikan pertama akan juga mengandalkan platform kami.

“Kami sudah belajar banyak pada musim pertama dan akan kembali dengan lebih kuat untuk musim kedua. Terima kasih banyak kepada setiap orang yang membuat musim perdana ini sangat sukses.”

Start atcion Photo by: VCO





2021 RCCO World eX Championship – AvD #GermaneXPrix Results

1st #7 Lasse Sørensen (DK) TK9 E-SPEED (pro)

2nd #27 Alen Terzic (SLO) BS+COMPETITION (esports)

3rd #98 Martin Štefanko (CZ) Williams Esports (esports)

4th #8 Gordon Mutch (GB) R8G Esports (pro)

5th #29 Liam de Waal (NL) Patrick Long Esports (esports)

6th #32 Dries Vanthoor (B) Esports Team WRT (pro)

7th #10 Risto Kappet (EST) R8G Esports (esports)

8th #33 Henry Drury (GB) Patrick Long Esports (pro)

9th #89 Beitske Visser (NL) BS+COMPETITION (pro)

10th #9 Lasse Bak (DK) TK9 E-SPEED (esports)

11th #20 Yifei Ye (CN) Absolute Racing (pro)

12th #31 Emily Jones (NZ) Esports Team WRT (esports)

13th #28 Thomas Schmid (CH) NIANCO esports (esports)

14th #11 Luca Kita (D) Biela Racing Team EURONICS (esports)

15th #62 Esteban Muth (B) Wild Card (esports)

16th #16 Bruno Senna (BR) Williams Esports (pro)

17th #99 Michi Hoyer (D) Absolute Racing (esports)

18th #51 Mike Rockenfeller (D) NIANCO esports (pro)

19th #61 Luca Munro (GB) Wild Card (esports)

20th #71 Nicolas Hillebrand (D) Biela Racing Team EURONICS (pro)

Fastest Lap: #98 Martin Štefanko (CZ) Williams Esports (esports) 1m 12.724s

The Finale – Nordschleife

1st #98 Martin Štefanko (CZ) Williams Esports (esports) 2 laps in 13m 38.935s

2nd #7 Lasse Sørensen (DK) TK9 E-SPEED (pro) + 1.501s

3rd #10 Risto Kappet (EST) R8G Esports (esports) + 2.832s

4th #11 Luca Kita (D) Biela Racing Team EURONICS (esports) + 2.931s

5th #16 Bruno Senna (BR) Williams Esports (pro) + 17.427s

6th #89 Phillippe Denes (USA) BS+COMPETITION (pro) + 18.805s

7th #71 Nicolas Hillebrand (D) Biela Racing Team EURONICS (pro) + 28.804s

Fastest Lap: #98 Martin Štefanko (CZ) Williams Esports (esports) 6m 49.112s

Final standings World eX drivers’ championship:

1st #98 Martin Štefanko (CZ) Williams Esports (esports) 1 win + P1 in finale

2nd #7 Lasse Sørensen (DK) TK9 E-SPEED (pro) 4 wins

3rd #10 Risto Kappet (EST) R8G Esports (esports) 1 win

4th #89 Philippe Denes (USA) BS+COMPETITION (pro) 1 win

5th #11 Luca Kita (D) Biela Racing Team EURONICS (esports) 1 win

6th #16 Bruno Senna (BR) Williams Esports (pro) 1 win



Final standings World eX teams’ championship:

1st TK9 E-SPEED 4 wins 1 x P2 1 x P3

2nd Williams Esports 2 wins 1 x P2 3 x P3

3rd Biela Racing Team EURONICS 2 wins

4th BS+COMPETITION 1 win 2 x P2 1 x P3

5th R8G Esports 1 win 1 x P2 3 x P3

6th Absolute Racing 2 x P2

7th Esports Team WRT 1 x P2

8th NIANCO esports 1 x P2

9th Patrick Long Esports 1 x P3