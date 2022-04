eSX Esports Championship 2022 Berhadiah Motor Yamaha

Setelah pada tahun lalu untuk kali pertama menggelar kompetisi esport, Monster Energy Supercross tahun ini kembali dengan animo yang lebih tinggi. Ya, eSX Esports Championship 2022 sudah di depan mata.

eSX 2022 akan memasuki fase kualifikasi pada 10 Mei hingga 30 Juni mendatang. Gamer yang sudah berusia 18 tahun ke atas bisa mendaftar secara gratis jika ingin mengikuti kualifikasi tersebut.

Kompetisi esport Supercross ini bisa diikuti di berbagai platform: komputer (PC), Playstation 4/5, serta Xbox One/Series X|S.

Pemain bisa mengakses esport section di dalam gim, yang saat ini memang belum terlihat, untuk berpartisipasi dalam eSX Esports Championship 2022.

Gamer memiliki banyak kesempatan untuk mencatatkan waktu terbaik mereka di online leaderboard. Namun, seperti yang disebutkan di atas, pemain harus lebih dulu mendaftar sebelum menjalani kualifikasi.

Kualifikasi eSX Esport Championship 2022 terbagi dalam tiga tahap. Stage 1 adalah time trial, seperti yang sudah diinfokan. Sesaat setelah bergabung dalam kualifikasi, para pemain akan mendapatkan motor Yamaha dengan livery eSX di dalam gim.

Kemudian, 12 pembalap terbaik dari setiap region dan platform akan lanjut ke Stage 2, yang merupakan balapan tiga ronde. Terakhir atau Stage 3, hanya akan ada sembilan rider yang lanjut ke babak final.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, dirilis untuk komputer (PC), konsol next gen dan current gen pada 17 Maret lalu