Electronic Arts Pastikan Need for Speed Rilis Tahun Ini

Selama tiga tahun, Electronic Arts tidak merilis judul terbaru dari franchise balap mereka. Terakhir kali meluncurkan gim NFS adalah pada 2019, yakni Need for Speed The Heat.

Rumor mengenai kemunculan judul baru makin menguat, setelah Codemasters Cheshire (sebelumnya Evolution Studios) mencari tenaga kerja baru di situs LinkedIn, untuk menggarap gim-gim masa depan EA. Need for Speed menjadi salah satunya.

Dan kini, kabar tersebut diperpanas, setelah EA memperlihatkan slide pendapatan mereka pada kuartal keempat 2022. Dalam slide itu, mereka juga menjabarkan judul-judul gim yang akan dirilis, mulai akhir 2022 hingga 2023.

"EA Sports dan gim balap akan berkembang di akhir tahun ini dan tahun depan," tutur Andrew Wilson, Chief Executive Officer (CEO) dari Electronic Arts.

"Rencana kami untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang cukup menarik. Kami menyiapkan judul-judul besar dan favorit kami, termasuk Need for Speed, Dead Space, Star Wars, The Sims, serta Lord of the Rings.

"Itu sebabnya kami sudah tidak sabar ingin segera mengumumkan judul-judul ini, agar bisa memberikan pemain pengalaman bermain yang menarik."

Need for Speed, terutama Need for Speed Underground dan Need for Speed Most Wanted, selalu dijadikan tolok ukur untuk gim-gim balap berlatar street racing.

Hasil tangkapan layar gim Need for Speed: Heat Foto oleh: Press Image

Elemen kustomisasi mobil dari NFS memang menarik perhatian para penggemar, saat pertama kali diluncurkan di Need for Speed Underground pada 2003 silam.

Namun, saat Need for Speed mencoba turun ke ranah balap simulasi lewat Need for Speed Shift, penggemar malah kurang meminati fitur-fitur di dalam gim.

Itu karena mereka menilai bahwa Need for Speed sudah kental dengan nuansa balap liar, yang membebaskan kreativitas para pemain saat memodifikasi mobilnya.