Tencent Dikabarkan Garap Gim Need For Speed Mobile

Rumor mengenai gim Need For Speed dikembangkan oleh Tencent muncul setelah ditemukannya lowongan kerja dari studio asal Cina tersebut.

Tencent, lewat salah satu studionya TiMi Studio Group, dikabarkan tengah mencari tenaga kerja untuk mengembangkan gim Need For Speed di perangkat smartphone.

Kabar mengenai lowongan kerja di Tencent ini ditemukan oleh pengguna situs Reddit bernama RemKiad. Mengutip Screenrant.com, RemKiad mengunggah hasil tangkapan layar lowongan kerja di Tencent tersebut ke internet.

Dari unggahan tersebut, diketahui gim-gim yang kabarnya akan digarap oleh TiMi Studio antara lain Joy of Life, Mobile DnF, Lineage II Revolution, Legend of Honour dan proyek Need For Speed Online Mobile yang belum mendapatkan judul resmi.

Need For Speed Online Mobile ini nantinya akan bergenre open-world layaknya gim Forza Horizon 5 di perangkat PC, Xbox One dan Xbox Series X|S. Namun tetap saja hal ini masih sebatas rumor.

Need For Speed sendiri sebelumnya sudah pernah merambah pasar ponsel lewat Need For Speed Most Wanted dan Need For Speed No Limits.

Untuk Most Wanted, gim dikembangkan langsung oleh Electronic Arts lewat studio Firemonkeys, yang memang fokus ke gim-gim mobile mereka.

Hasil tangkapan layar gim Need For Speed Heat, yang saat ini menjadi judul terbaru dari serial Need For Speed

Begitu juga dengan No Limits yang dirilis pada 30 September 2015 lalu. Kedua gim Need For Speed untuk perangkat ponsel pintar ini pun jadi salah satu gim balap favorit para pemain.

Sebelumnya, Electronic Arts selaku studio utama yang mengembangkan Need For Speed, menyatakan belum tahu apakah akan merilis gim bertemakan balap liar itu pada 2022 atau tidak.

Gim terbaru mereka di perangkat konsol dan komputer (PC) adalah Need For Speed Heat, yang diluncurkan pada Oktober 2019.