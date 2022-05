Test Drive Unlimited Solar Crown Tunda Perilisan

NACON dan KT Racing, studio di balik pengembangan Test Drive Unlimited Solar Crown (TDUSC), mengumumkan bahwa mereka menunda perilisan gim balap terbarunya itu. Judul terbaru dari waralaba Test Drive ini baru bisa dimainkan para pemain pada 2023 mendatang.

Sebelumnya, Test Drive Unlimited Solar Crown dijadwalkan rilis pada September 2022. Namun, NACON dan KT Racing merasa bahwa proses pengembangan gim butuh waktu yang lebih lama. Keputusan menunda jadwal rilis pun diambil sang developer.

Kabar ini diumumkan oleh NACON dan KT Racing via laman blog Steam mereka serta akun Twitter resmi dari Test Drive Unlimited Solar Crown. Dua studio tersebut memang berambisi membuat TDUSC menjadi gim balap yang sempurna untuk para pemain.

"Di unggahan kali ini, kami ingin memberikan update seputar pengembangan gim. Untuk sekarang, kami akan meluncurkan gim pada tahun 2023," tulis NACON dan KT Racing di blog Steam mereka.

"Dengan berbagai dukungan fans untuk seri ini, kami sadar Anda semua akan merasa kecewa. Tapi tujuan kami adalah membuat Test Drive Unlimited Solar Crown lebih baik dan sempurna.

"Kami ingin pemain mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Oleh sebab itu proses pengembangan membutuhkan waktu lebih besar.

"Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada komunitas dan basis fans yang telah mendukung kami, baik itu via kanal Discord maupun komunitas di berbagai media sosial."

Penundaan perilisan TDUSC terlihat menjadi topik utama dalam pengumuman tersebut. Namun, ada kabar yang tak kalah mengejutkan mengenai pengembangan gim ini.

Test Drive Unlimited Solar Crown Foto oleh: Test Drive Unlimited Solar Crown

Mengutip Traxion.gg, NACON dan KT Racing kemungkinan hanya akan meluncurkan gim di konsol next gen, yakni Playstation 5 dan Xbox Series X|S.

Itu karena developer menyatakan ingin "membuat Test Drive Unlimited Solar Crown lebih baik dan sempurna".

Pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa gim akan dirilis dengan performa dan kapasitas maksimal, di mana hanya konsol dengan spesifikasi next gen saja yang dapat menjalankan gim.

TDUSC bukan satu-satunya gim yang kemungkinan hanya akan dirilis di konsol next gen. Need For Speed terbaru, yang kini sedang dikerjakan oleh Codemasters dan Criterion Games, kabarnya juga tidak lagi menyasar pasar konsol current gen (Playstation 4 dan Xbox One).