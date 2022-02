Carlos Sainz Bertahan, Line-up Extreme E 2022 Mulai Lengkap

Pekan lalu, kejuaraan digoyang oleh sejumlah kepindahan nama-nama besar. Juara bertahan Molly Taylor berpisah dari Rosberg X Racing.

Sementara empat kali pemenang Reli Dakar, Nasser Al-Attiyah digantikan Mattias Ekstrom di skuad Abt Cupra.

Namun jelang seri pembuka di Neom, Arab Saudi, susunan pembalap mulai stabil seiring pengumuman line-up. Sainz dipertahankan tim Acciona Sainz, dan bakal kembali terlibat pada proyek e-tron Audi RS Q yang baru.

Chip Ganassi Racing menurunkan lagi duet Kyle Leduc dan Sara Price. Kedua pembalap Amerika Serikat (AS) itu menunjukkan kecepatan sepanjang 2021. Namun sayang, insiden kecelakaan menghentikan laju kencang mereka.

“Kami telah melihat banyak momen kecil dari hal-hal yang sangat bagus dari Kyle dan Sarah,” kata bos tim, Dave Berkenfield, kepada Motorsport.com.

“Kecepatannya ada di sana. Saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Saya lebih khawatir tentang konsistensi dan mengemudi dengan cerdas.

“Untuk tim kami saat ini, itu mendefinisikan race pace, membawa mobil ke finis, serta membawa Kyle dan Sarah ke dalam pola pikir tersebut.”

Momen start balapan Artic X Prix Foto oleh: Sam Bloxham / Motorsport Images

Andretti United (Timmy Hansen dan Catie Munnings), dam Team X44 milik Lewis Hamilton (Sebastien Loeb dan Cristina Gutierrez) juga tidak mengubah susunan pembalap untuk musim baru.

Kemudian, debut dilakoni McLaren Racing bersama Emma Gilmour dan Tanner Foust. Di kubu Veloce Racing memasangkan Lance Woolridge dan Christine Giampaoli Zonca. Juga kini hanya dua tim yang belum mengumumkan rencana mereka tahun ini.

Meski skuad Xite Energy telah siap untuk pergi sebagai pendukung kejuaraan Extreme E dan sponsor utama Hispano Suiza, tim dikabarkan bakal memperbarui kesepakatannya untuk tetap bertahan.

Kendati demikian, minat Oliver Bennett di Extreme E telah mengikis. Ditambah skuadnya kehilangan Giampaoli Zonca yang hijrah ke Veloce Racing.

Ketidakpastian masih menaungi JBXE. Jenson Button mengungkapkan, bahwa sangat penting timnya menemukan lebih banyak kesepakatan sponsor agar tetap menjadi bagian dari kejuaraan pada 2022.

Belum diketahui siapa kedua pembalap baru JBXE. Tetapi yang pasti, mereka telah kehilangan Mikael Ahlin-Kottulinsky. Sang pembalap wanita digaet Rosberg X Racing.

Line-up Extreme E 2022:

Abt Cupra: Nassar Al-Attiyah, Jutta Kleinschmidt

Acciona Sainz: Carlos Sainz Sr, Laia Sanz

Andretti United: Timmy Hansen, Catie Munnings

Chip Ganassi Racing: Kyle Leduc, Sara Price

Hispano Suiza: TBC (to be confirmed/akan dikonfirmasikan)

JBXE: TBC (to be confirmed/akan dikonfirmasikan)

McLaren Racing: Tanner Foust, Emma Gilmour

Rosberg X Racing: Johan Kristoffersson, Mikaela Ahlin-Kottulinksy

Veloce Racing: Lance Woolridge, Christine Giampaoli Zonca

X44: Sebastien Loeb, Cristina Gutierrez