10 Hal yang Terjadi Sepanjang Pekan F1 GP Belanda

Pembalap Belanda itu mesti melewati jalan sedikit terjal sebelum membukukan kemenangan. Sebab, duo Mercedes, Lewis Hamilton dan George Russell terus menebar teror.

Hingga The Silver Arrows harus menjalani pertaruhan dan mereka memilih mengganti ban Russell ketimbang Hamilton. Keputusan tersebut justru menjadi bumerang.

Mercedes hanya bisa menempatkan eks pilot Williams di podium kedua dan malah memberi peluang bagi Verstappen naik ke peringkat pertama, serta Charles Leclerc di P3.

Di luar rivalitas itu, ada 10 hal yang bisa dilihat dari F1 GP Belanda akhir pekan lalu.

1. Verstappen fokus pada pemecahan rekor

Pembalap Belanda itu memimpin klasemen dengan keunggulan 109 poin dari Charles Leclerc. Ia bisa bersantai sejenak dengan tujuh balapan sisa dan satu Sprint Race. Titel kedua menuju genggamannya karena hanya lima pembalap yang punya kans mengudetanya, dengan catatan putra Jos Verstappen itu melakukan kesalahan.

Dengan sukses di Zandvoort, pembalap 24 tahun itu sudah mengumpulkan 10 kemenangan. Butuh tiga lagi untuk menyamai rekor Michael Schumacher (2004) dan Sebastian Vettel (2013).

2.Sulit memprediksi kemenangan Ferrari berikutnya

Tak berkutik di Spa-Francorchamps membuat Ferrari bertekad membalas di Zandvoort. F1-75 menunjukkan perlawanan. Mereka terlalu cepat dikesampingkan sebagai ancaman, meski hanya Charles Leclerc yang naik podium.

Sementara, Carlos Sainz gagal karena kesalahan timnya tak menyiapkan ban tepat saat pit stop. Penalti lima detik akibat memotong jalur saat meninggalkan pit box memperburuk torehannya.

Terlepas dari itu, Leclerc mampu merepotkan Verstappen sebelum akhirnya juara bertahan F1 menghilang di luar zona DRS.

Pembalap Monako mengaku bahwa kecepatan F1-75 masih kurang khususnya saat melaju dalam jarak panjang. Sirkuit Monza yang cepat belum tentu berpihak kepada favorit tuan rumah.

3. Sergio Perez kurang piawai tapi pandai memilih momentum

Setelah menang di Monako dan mengasapi Verstappen, Perez tampaknya kian menguasai mobil dengan ground effect. Pembalap Meksiko beruntung tidak tenggelam di bawah bayang-bayang pilot muda Belanda, seperti Daniil Kvyat, Alex Albon dan Pierre Gasly.

Ia pun pandai menempatkan diri sebagai pembalap kedua, tanpa melupakan impiannya finis di depan. Contoh nyata, ia menghambat Hamilton agar rekan setimnya bisa melaju ke depan.

Poor strategies cost Alpine at the start of the year - but the French squad has upped its game

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images