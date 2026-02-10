Alami Kecelakaan Lalu Lintas, Antonelli Tidak Cedera
Mercedes F1 mengonfirmasi Andrea Kimi Antonelli kecelakaan di dekat rumahnya di San Marino. Mobilnya menabrak pagar pembatas tapi pembalap muda itu tak cedera.
Menjelang keberangkatannya ke tes pramusim F1 di Bahrain, di mana dia dijadwalkan tampil di lintasan Rabu (11/2/2026), Andrea Kimi Antonelli terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.
Hal ini dikonfirmasi oleh Mercedes melalui pernyataan resmi, “Pada Sabtu malam lalu, di dekat rumahnya di San Marino, Kimi terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Polisi tiba di lokasi setelah dihubungi Kimi. Mobilnya adalah satu-satunya kendaraan yang terlibat, dan meskipun kendaraan tersebut mengalami kerusakan, Kimi tidak mengalami luka sama sekali."
Kecelakaan tersebut terjadi di jalan tol di daerah Serravalle. Dalam laporan polisi lalu lintas, disebutkan bahwa terjadi tabrakan dengan pembatas jalan, tanpa melibatkan kendaraan lain.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto oleh: Mercedes AMG
Antonelli sedang mengendarai mobil yang sangat eksklusif, AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”. Versi yang hanya diproduksi sebanyak 200 unit.
Tepat pada malam sebelum Shakedown di Barcelona, Mercedes memberikan penekanan besar pada penyerahan supercar ini kepada Antonelli, yang memiliki detail unik seperti bodi yang dicat dengan tangan dengan livery Petronas dan konten teknis tingkat tinggi.
Di antaranya adalah setelan aerodinamika dengan pengurangan daya angkat dan sistem pendingin yang ditingkatkan. Di bawah kap mesin terdapat mesin V8 biturbo 4.0 liter yang mampu menghasilkan 612 hp. Entah apa yang akan dikatakan Toto Wolff saat biaya perbaikan tiba.
