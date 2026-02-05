Aston Martin Akui Telat Empat Bulan dalam Pengembangan AMR26

Adrian Newey mengungkapkan bahwa Aston Martin baru memulai program terowongan angin untuk musim 2026 pada pertengahan April 2025, yang menjadi penyebab keterlambatan tim saat ini.

Saat Formula 1 mengadakan uji coba lima hari di Barcelona pekan lalu, di mana setiap tim diizinkan untuk berlatih selama tiga hari, Aston hanya menyelesaikan satu hari penuh uji coba pada Jumat (30/1/2026), setelah melakukan beberapa putaran pada Kamis sore.

Hal ini mengharuskan mobil baru tersebut diterbangkan dari pabrik tim ke sirkuit – lebih tepatnya bandara terdekat di Birmingham dan Girona – agar dapat memiliki waktu uji coba di lintasan.

Namun, keterlambatan Aston mungkin berasal dari apa yang terjadi 12 bulan lalu di kampus Silverstone.

Tim F1 dilarang melakukan uji coba terowongan angin atau CFD (Dinamika Fluida Komputasi) terkait mesin 2026 sebelum 1 Januari 2025, untuk mengontrol biaya dan sumber daya di tengah perubahan regulasi.

Namun, Aston Martin menunggu hingga terowongan angin barunya beroperasi sepenuhnya, ungkap prinsipal tim tersebut – yang bergabung pada 1 Maret, awalnya sebagai ‘mitra teknis utama’.

“2026 mungkin merupakan kali pertama dalam sejarah F1 di mana regulasi unit tenaga dan regulasi sasis berubah secara bersamaan. Ini adalah seperangkat aturan baru yang sepenuhnya berbeda, yang menjadi tantangan besar bagi semua tim, tetapi mungkin lebih besar bagi kami,” kata desainer legendaris Inggris tersebut.

“Kampus Teknologi AMR masih dalam tahap pengembangan, terowongan angin CoreWeave baru beroperasi optimal pada April, dan saya baru bergabung dengan tim pada Maret lalu, jadi kami memang memulai dari posisi tertinggal. Waktu yang tersedia sangat ketat dan 10 bulan terakhir sangat sibuk.”

Aston Martin sebelumnya mengumumkan pada 13 Maret 2025 bahwa terowongan angin barunya sudah beroperasi.

“Faktanya, kami baru bisa memasukkan model mobil '26 ke dalam terowongan angin pada pertengahan April, sementara sebagian besar, jika tidak semua, pesaing kami sudah memiliki model di terowongan angin sejak larangan uji aerodinamika 2026 berakhir pada awal Januari tahun lalu.

"Hal ini membuat kami tertinggal sekitar empat bulan, yang berarti siklus riset dan desain yang sangat, sangat ketat. Mobil baru selesai pada menit-menit terakhir, itulah mengapa kami berjuang untuk bisa ikut dalam uji coba Barcelona," ucapnya.

Seperti tim pesaing lainnya, Aston Martin kini menghadapi kurva pengembangan yang curam dengan mobil barunya.

“AMR26 yang akan balapan di Melbourne akan sangat berbeda dengan yang dilihat orang di uji coba Barcelona, dan AMR26 yang kami gunakan untuk menutup musim di Abu Dhabi akan sangat berbeda dengan yang kami gunakan untuk memulai musim,” tambah Newey. “Sangat penting untuk tetap terbuka pikiran.”