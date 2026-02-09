Aston Martin Ungkap Livery F1 2026 di Arab Saudi

Aston Martin telah memperkenalkan desain livery pada peluncuran resmi AMR26 untuk F1 2026, yang merupakan desain mobil pertama tim yang dipimpin oleh Adrian Newey.

Tim Silverstone mempertahankan skema warna British Racing Green dengan finishing matte, dalam acara di pusat budaya Ithra di Dhahran, dekat Dammam.

Sebagai penghormatan kepada mitra powertrain barunya, mobil ini menampilkan logo baru Honda. Sponsor utama Aramco - yang telah mengembangkan bahan bakar tim untuk musim baru - mendominasi ruang iklan.

Di bawah kepemimpinan Newey, yang kini menjabat sebagai prinsipal di Aston Martin, mobil tersebut menjalani uji coba perdana selama dua hari terakhir di Barcelona.

Mobil tersebut hanya mampu menempuh lima lap pada sesi Kamis sebelum berhenti dengan Lance Stroll di balik kemudi, namun Fernando Alonso berhasil melakukan putaran yang lebih lengkap dengan 61 lap pada hari terakhir di Circuit de Barcelona-Catalunya, setelah pemecahan masalah semalam.

Aston Martin AMR26 Foto oleh: Aston Martin

Penampilan perdana AMR26 saat keluar dari garasi pada sesi shakedown menarik perhatian, terutama karena solusi aerodinamisnya dan penempatan komponen suspensinya.

Mobil ini juga menggunakan sirip tambahan di sekitar halo dan saluran masuk udara pusat, serta inlet yang cekung di sidepod, yang membuat orang membicarakan mobil ini saat pertama kali terlihat.

Meskipun desain yang dipimpin Newey terbukti menarik, nasib tim juga bergantung pada powertrain Honda, karena merek Jepang ini kembali secara penuh - setelah resmi meninggalkan F1 setelah musim 2021, tetapi tetap berada di tempat untuk mengembangkan dan memelihara unit tenaga untuk dua tim Red Bull melalui anak perusahaannya, HRC.

Meskipun pemimpin proyek F1 Honda, Tetsushi Kakuda, sebelumnya menyatakan bahwa "aspek elektrifikasi berjalan sesuai rencana," ia menambahkan bahwa hal itu "tidak selalu berlaku untuk mesin pembakaran internal."

AMR26 akan tampil perdana di publik pada tes Bahrain pekan ini, sebagai pemanasan menjelang balapan pembuka musim 2026 di Melbourne.

Aston Martin AMR26 Foto oleh: Aston Martin