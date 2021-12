Sebelum mendominasi jalannya kualifikasi ketiga (Q3), Verstappen menggunakan ban medium, kompon ban yang akan digunakan oleh Lewis Hamilton untuk memulai balapan terakhir.

Setelah berhasil melewati Q2 dengan ban medium, Verstappen mendapatkan flat spot pada bagian depan kiri ketika bannya terkunci saat memasuki Tikungan 1.

Pembalap asal Belanda itu langsung masuk pit dan mengganti dengan ban soft yang membuatnya memuncaki Q2 dan mengklaim pole position ke-10 musim ini.

Ketika ditanya apakah selalu ada rencana untuk memulai balapan dengan ban lunak, yang memiliki daya tahan lebih rendah dibandingkan dengan medium, yang menawarkan fleksibilitas strategis lebih besar serta masa pakai lebih lama, Verstappen menjawab, “Yah, tentu saja tidak.

“Karena saya ingin mencoba start dengan ban medium, tapi saya memiliki flat-spot saat berusaha menekannya.

“Tapi, saya merasa sangat baik di hari sebelumnya ketika melakukan long run menggunakan ban soft. Jadi, ini bukan sebuah keputusan yang sulit untuk mengatakan OK, ‘mari fokus sepenuhnya pada ban soft’.”

Lewis Hamilton yang duduk bersama Verstappen dalam konferensi pers setelah kualifikasi, mengatakan strategi ban berbeda antara kedua pembalap sangat menarik dan ia mengatakan selalu agak skeptis terhadap segalanya.

“Menarik untuk kembali dan melihat informasi yang disampaikan pada papan lap. Sangat jarang ban terkunci di Tikungan 1,” ujar Verstappen.

“Tetapi, jika dia benar-benar mengunci di Tikungan 1, mungkin apakah kami berada di posisi yang lebih baik atau tidak dalam hal ban akan menjadi jelas.

“Atau mungkin mereka tahu sesuatu yang tidak kami ketahui dan ban soft adalah rencana mereka sepanjang waktu.

“Kami berjuang sedikit lebih banyak pada ban soft untuk long run. Saya pikir kami memiliki ban yang tepat, tapi saya kira kami akan melihatnya di balapan.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives on the grid after securing pole

Foto oleh: Zak Mauger / Motorsport Images