Eks Bos F1 Bernie Ecclestone Tersandung Kasus Penipuan

Dalam laporan The Sunday Times Rich List, pria berusia 91 tahun itu tersandung kasus penipuan setelah penyelidikan oleh Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), badan perpajakan Inggris.

Crown Prosecution Service merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi, bahwa pihaknya telah mengotorisasi tuduhan terhadap Bernard Charles Ecclestone atas penipuan oleh perwakilan palsu.

“CPS telah meninjau bukti data dari HMRC dan telah mengesahkan tuduhan terhadap Bernard Ecclestone atas penipuan dengan representasi palsu, sehubungan kegagalannya untuk menyatakan kepada HMRC keberadaan aset yang dipegang di luar negeri, yang diyakini bernilai lebih dari 400 juta Poundsterling,” ucap Kepala Crown Prosecution Service, Andrew Penhale.

“Crown Prosecution Service mengingatkan semua pihak yang berkepentingan, bahwa proses pidana terhadap terdakwa ini sekarang aktif, dan bahwa mereka memiliki hak atas pengadilan yang adil.

“Sangat penting bahwa tidak boleh ada pelaporan, komentar, atau berbagi informasi secara daring yang dengan cara apa pun dapat merugikan proses ini.”

Bernie Ecclestone, mantan bos Formula 1 Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images

Direktur Layanan Investigasi Penipuan dari HMRC, Simon York, mengatakan dakwaan terhadap Ecclestone mengacu penyelidikan kriminal yang kompleks dan mendunia.

“Tuntutan pidana terkait dengan proyeksi kewajiban pajak yang timbul dari lebih dari 400 juta Pooundsterling aset luar negeri yang disembunyikan dari HMRC,” tuturnya.

“HMRC berada di pihak pembayar pajak yang jujur dan kami akan mengambil tindakan tegas di mana pun kami mencurigai adanya penipuan pajak. Pesan kami jelas, tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kami.

“Kami mengingatkan orang untuk menahan diri dari komentar atau berbagi informasi yang dapat merugikan proses dengan cara apa pun. Ini sekarang menjadi masalah pengadilan dan kami tidak akan berkomentar lebih jauh.”

Ecclestone sebelumnya terseret kasus persidangan suap di Jerman pada 2012 sampai 2014, yang mengharuskannya untuk membayar biaya penyelesaian sebesar 60 juta Poundsterling (sekira Rp1 triliun).

Baru-baru ini, sosoknya memicu kontroversi ketika membuat komentar tentang Vladimir Putin, bahwa dirinya akan mengorbankan diri demi sang Presiden Rusia, sembari menyatakan dukungan invasi ke Ukraina.

Bernie Ecclestone memimpin F1 selama lebih dari empat dekade, sebelum kepemilikan berpindah tangan ke Liberty Media pada awal 2017. Dia juga pernah memiliki tim Brabham dan terlibat dalam balap jet darat sejak 1950-an.