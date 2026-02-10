Merek Cadillac dari General Motors menghabiskan hingga 20 juta dolar AS (sekira Rp335,9 miliar) untuk pengungkapan livery Formula 1 selama Super Bowl NFL, menurut CEO tim Dan Towriss.

Mobil F1 pertama Cadillac ikut serta dalam uji coba di Barcelona dengan livery uji coba pada akhir Januari, dengan target menjangkau audiens terbesar – terutama di pasar domestiknya – untuk memamerkan desain barunya sambil meningkatkan kesadaran tentang partisipasinya di F1.

Cadillac kemudian membeli slot iklan satu menit untuk video yang menampilkan pidato Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1962, "We choose to go to the Moon". Video tersebut menampilkan persiapan Cadillac dengan pesan, "Misi dimulai".

Ketika ditanya apakah biayanya sekitar 10 juta dolar AS per 30 detik, Towriss mengatakan, “Ya, itu sebanding. Itu perkiraan yang bagus.”

Terlepas dari berapa biaya iklan sebenarnya, General Motors telah berinvestasi dalam tim F1 untuk membuatnya sekompetitif mungkin sejak awal, dengan beberapa basis di Amerika Serikat serta lokasi di Silverstone.

Bahkan di era pembatasan biaya F1, Towriss memperkirakan tim tersebut akan merugi pada 2026 dan 2027. “Mungkin butuh beberapa tahun sebelum tim tersebut mencapai titik impas secara operasional atau mencapai titik impas secara kas,” katanya, menambahkan, “Saya pikir kami lebih maju dari proyeksi kami, mengetahui apa yang diperlukan untuk masuk ke Formula 1.”

Dalam konteks ini, sponsor akan menjadi sorotan, dengan tampaknya tidak ada mitra besar di mobil F1 Cadillac yang belum diberi nama. Namun, Towriss telah menegaskan bahwa logo TWG AI yang menghiasi sidepod bukanlah sekadar branding internal.

“Ketika mempertimbangkan kepemilikan antara TWG dan General Motors, ini adalah kontrak yang independen, jadi ini bukan tempat penampungan, ini bukan pengisi,” ucapnya dengan tegas. “Ini adalah perjanjian berbayar. Ini bukan perjanjian nilai dalam bentuk barang, jadi ini dibayarkan ke tim dari sudut pandang itu.”

Livery Cadillac F1 Foto oleh: Cadillac Communications

Beberapa penggemar menyesali aspek monoton dari skema hitam-putih terutama setelah Cadillac menggunakan desain biru, merah, dan kuning di Le Mans 24 Hours 2024. Misalnya, tetapi ada beberapa alasan mengapa merek ini memilih livery ini.

“Ketika kami mengembangkan skema, kami melihat makna yang sebenarnya dalam warna-warna tersebut,” jelas Towriss.

“Bagi kami, hitam mewakili sikap berani mobil ini. Saat Anda melihat sisi hitamnya, terlihat sedikit garang, memiliki karakter. Lalu putih, yang merupakan warna balap asli Amerika Serikat. Kami ingin ada putih di mobil – segar, bersih, optimis. Jadi ini benar-benar keseimbangan antara keduanya.

“Livery adalah identitas tim, dan ini mewakili kami. Beberapa orang melihat emblem Cadillac, Anda melihat merah, kuning, dan biru. Tapi saat masuk ke performa tinggi, Cadillac menggunakan monokromatik dalam emblem mereka.

“Itu adalah elemen merek yang ingin kami tonjolkan untuk Formula 1, puncak balap mobil. Itulah mengapa kami akhirnya memilih hitam, putih, dan krom sebagai warna tim ini.”

Desain baru Cadillac melakukan debutnya di lintasan pada Senin dalam sesi syuting di Bahrain International Circuit, artinya mobil tersebut menempuh jarak hingga 200 km dengan ban demonstrasi yang disediakan oleh Pirelli. Pembalap balap Sergio Perez dan Valtteri Bottas berbagi mobil baru tersebut, yang sebelumnya telah menjalani tiga hari uji coba di Barcelona.

Uji coba pramusim pertama di Bahrain akan berlangsung pada 11-13 Februari, dengan semua tim F1 diharapkan ikut serta.