Pemilik empat titel juara dunia Formula 1 itu enggan memiliki akun media sosial. Ia mengklaim lebih suka beraksi secara nyata alih-alih hanya berkoar di jagad maya.

Selain itu, Vettel melihat kecenderungan pemilik akun medsos membuang beberapa jam untuk menyelam lewat telepon selulernya. Ia lebih suka memanfaatkan waktu untuk melakukan aktivitas lebih berguna.

Dalam wawancara dengan WTF1 beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan, “Saya gembira tidak punya aplikasi. Saya cukup sibuk dengan telepon dan mencoba untuk tak menggunakan itu secara berlebihan.

“Saya menemukan bahwa ketika seseorang menunjukkan ponsel kepada saya, itu terlihat menarik. Anda terus menggulir ke atas, ke atas, dan terus lagi. Jadi ya, saya menghindari tentang ini.

“Anda bisa melihat kenapa orang, saya tidak mau menyebut ketagihan, dengan buruk. Tapi bisa dilihat kenapa orang terlalu banyak menghabiskan waktu pada telepon.”

Kemarin secara mengejutkan, ada nama Sebastian Vettel di Instagram. Ia belum mengunggah apa pun. Dalam sekejap, aku tersebut meraup 148 ribu pengikut dan mendapatkan centang biru.

Sebelumnya, banyak akun palsu yang mengatasnamakan Vettel di media sosial. Namun, akun baru ini diyakini milik pembalap Jerman ketika melihat profilnya, bertuliskan juara dunia F1 empat kali dan There is still a race to win (Banyak balapan untuk dimenangkan), serta tautan ke situs pribadinya www.sebastianvettel.com.

Kemungkinan pria 35 tahun itu membuat akun karena terdorong oleh kebutuhan menyuarakan tanggapannya atas berbagai isu di dunia.

Sama seperti Lewis Hamilton, Vettel juga memiliki jiwa aktivis. Ia kerap mengomentari tentang lingkungan, perubahan iklim global termasuk kesetaraan.

Pembalap Mercedes sudah lama memanfaatkan akun media sosial untuk mengampanyekan berbagai hal dan membangun kesadaran para penggemarnya.

Mengutip dari Racingnews365.com, Vettel mengaku terinspirasi dengan bagaimana Formula 1 berhasil mengirimkan pesan tepat kepada publik.

“F1 punya kemampuan untuk mengomunikasikan pesan tepat. Saya tidak mengatakan F1 harus mengedukasi. Namun, tentu saja kita semua seharusnya melakukan sedikit untuk menyelesaikan masalah, termasuk yang besar seperti perubahan iklim,” tuturnya.

“Saya kira saya dalam posisi di mana dapat menginspirasi orang-orang. Meski saya bisa melakukan dengan satu, itu akan cukup. Itu bukan kampanye spesifik, saya melakukan untuk diri sendiri dan pada saat sama, memberikan sinyal.”

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, makes a pit stop Foto oleh: Steven Tee / Motorsport Images