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Formula 1

Binotto: Ferrari Harus Fokus pada Leclerc Bukannya Hamilton

Mattia Binotto berpendapat bahwa meskipun Lewis Hamilton pindah ke Ferrari, fokus tim F1 itu harus tetap pada Charles Leclerc.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Transfer Lewis Hamilton ke Ferrari, yang memberikan dampak besar di dunia Formula 1, juga menjadi agenda mantan bos tim Ferrari, Mattia Binotto.

Binotto, yang mengambil alih operasi F1 Audi, menyatakan bahwa jika dia terus bekerja di Ferrari maka tidak akan memboyong Hamilton ke tim.

"Hamilton membuat keputusan yang tepat untuk pergi ke Ferrari, tapi saya tidak akan melakukan transfer," kata Binotto kepada Corriere della Sera.

Menurut insinyur andal asal Italia tersebut ini berpendapat bahwa talenta muda Ferrari, Charles Leclerc, harus menjadi pusat dari ambisi juara tim di masa depan.

"Ferrari memiliki perhatian pada pembalap lain. Jika Leclerc memiliki bakat, saya yakin dia harus berada di pusat kejuaraan," katanya.

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