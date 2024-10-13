Binotto: Ferrari Harus Fokus pada Leclerc Bukannya Hamilton
Mattia Binotto berpendapat bahwa meskipun Lewis Hamilton pindah ke Ferrari, fokus tim F1 itu harus tetap pada Charles Leclerc.
Transfer Lewis Hamilton ke Ferrari, yang memberikan dampak besar di dunia Formula 1, juga menjadi agenda mantan bos tim Ferrari, Mattia Binotto.
Binotto, yang mengambil alih operasi F1 Audi, menyatakan bahwa jika dia terus bekerja di Ferrari maka tidak akan memboyong Hamilton ke tim.
"Hamilton membuat keputusan yang tepat untuk pergi ke Ferrari, tapi saya tidak akan melakukan transfer," kata Binotto kepada Corriere della Sera.
Menurut insinyur andal asal Italia tersebut ini berpendapat bahwa talenta muda Ferrari, Charles Leclerc, harus menjadi pusat dari ambisi juara tim di masa depan.
"Ferrari memiliki perhatian pada pembalap lain. Jika Leclerc memiliki bakat, saya yakin dia harus berada di pusat kejuaraan," katanya.
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Berita terbaru
Lecuona Yakin Honda Bisa seperti BMW jika Penuhi Beberapa Syarat
Superpole Race WSBK Estoril: Bulega Libas Razgatlioglu dengan Gap Terkecil dalam Sejarah
Binotto: Ferrari Harus Fokus pada Leclerc Bukannya Hamilton
Dikritik karena Insiden, Rea Sebut Bulega Bodoh
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments