Binotto Santai Dikabarkan Akan Dilengserkan Ferrari

Awal pekan ini, surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Binotto akan meninggalkan Ferrari menjelang musim depan. Kemungkinan bos Alfa Romeo, Frederic Vasseur, sebagai pengganti.

Ferrari pun membantah rumor yang disebut tak berdasar. Menariknya, Charles Leclerc yang kerap dirugikan malah memujik kemajuan yang dicapai tim musim ini.

Binotto mengungkapkan dalam konferensi pers di F1 GP Abu Dhabi, Sabtu, bahwa dia berbicara dengan bos Ferrari John Elkann setelah laporan itu muncul. Diskusi itu mendorong dikeluarkannya pernyataan publik.

"Jelas ketika spekulasi ini muncul, saya mengobrol dengan pemimpin saya, John Elkann," kata Binotto.

"Kami berdiskusi secara terbuka, apa cara terbaik untuk melangkah maju. Kami memutuskan untuk merilis pernyataan mungkin adalah cara terbaik untuk mengakhiri spekulasi apa pun. Jelas ada spekulasi, sama sekali tanpa dasar."

Binotto menekankan pentingnya fokus pada tim dan balapan akhir pekan alih-alih memperhatikan rumor.

"Ini tentang Ferrari, dan yang lebih penting, tidak terganggu oleh mereka," tambahnya.

Binotto mengambil alih jabatan tim Ferrari pada awal musim 2019 setelah kepergian Maurizio Arrivabene.

Ferrari bangkit kembali dari musim 2020 yang menyedihkan, paling buruk dalam 40 tahun, dan musim tanpa kemenangan lainnya tahun berikutnya. Mereka menemukan dirinya dalam persaingan juara awal tahun ini, mencetak 1-2 dalam pembuka musim Bahrain.

Tetapi, performa Ferrari menurun pada paruh kedua musim ini sebaliknya Red Bull melonjak. Tim Maranello berada di tengah paceklik kemenangan selama empat bulan sejak Grand Prix Austria, Juli.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images