Bobot Mercedes W17 Akan di Bawah Standar sebelum Melbourne

Berapa berat Mercedes W17? Dalam lembar spesifikasi yang dirilis segera setelah presentasi pada Senin siang, tim Mercedes telah mengumumkan dua data yang sangat menarik: berat unit tenaga dan berat mobil balap baru yang lincah.

PU yang diberi nama Mercedes-AMG F1 M17 E Performance berada di batas berat yang ditetapkan oleh FIA sebesar 185 kg, sedangkan mobil lengkapnya dinyatakan memiliki berat 772 kg, yaitu dua kilogram lebih berat dari bobot minimum yang dihitung dengan air, oli, dan pembalap di dalamnya.

Menarik untuk dicatat sebagai nilai statistik murni bahwa W17 saat diluncurkan memiliki bobot yang sama dengan Ferrari SF-26: tampaknya mengurangi 30 kg yang diminta oleh FIA adalah tugas yang sangat sulit dan rumit, sementara dua tim teratas memulai 2026 dengan bobot mendekati bobot minimum.

Dalam rencana tim Brackley, mereka berencana untuk menurunkan bobot di bawah 770 kg sebelum GP Australia yang akan membuka kejuaraan pada 8 Maret, untuk memasukkan timah tungsten ke dalam panah hitam dan perak, yang sangat berguna untuk meningkatkan keseimbangan mobil.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17 Foto oleh: Mercedes AMG

W17 saat ini dianggap sebagai mobil referensi, meskipun baik prinsipal, Toto Wolff, maupun pembalap, George Russell, berusaha untuk tidak menjadi favorit utama setelah shakedown di Barcelona, Spanyol.

Karena target untuk mencapai bobot minimum pada percobaan pertama bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh semua orang, bukan hanya komponen tenaga unit yang membuat para pesaing khawatir akan kemungkinan memanfaatkan lebih dari 10 tenaga kuda tambahan untuk rasio kompresi unit endotermik yang menjadi 18:1 saat panas, sementara dalam pengujian pada suhu kamar memenuhi nilai regulasi 16:1.

Perlu diingat bahwa dalam F1, 10 kg berat bernilai sekitar tiga persepuluh dalam waktu putaran di sirkuit seperti Barcelona: W17. Oleh karena itu, terlepas dari pernyataan di permukaan, menjadi salah satu mobil balap yang harus diperhatikan.

Untuk saat ini, sudah terlihat keandalannya yang tak terbantahkan, tetapi juga diharapkan performa yang signifikan dari mobil yang harus membangkitkan kembali nasib merek yang dalam empat tahun era mobil balap dengan ground effect hanya meraih sedikit kesuksesan.

Mari kita bersiap untuk perubahan besar...