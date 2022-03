Bocor, Nilai Kontrak Baru Max Verstappen Sangat Mencengangkan

Seperti dikutip De Telegraaf, dengan kontrak baru, pembalap asal Belanda tersebut akan menerima antara 40 juta euro sampai 50 juta euro (sekira Rp639 miliar – Rp798,5 miliar) per tahun selama periode itu.

Kesepakatan yang akan bernilai 200 juta euro sampai 250 juta euro tersebut kabarnya sudah terjadi. Red Bull diperkirakan bakal membuat pengumuman resmi soal kontrak baru Verstappen ini dalam beberapa hari ke depan.

Bukan rahasia lagi jika Verstappen dan Red Bull kembali duduk bersama untuk membicarakan kontrak baru. Hal itu tidak lepas dari sukses menghentikan gelar juara dunia pembalap di F1 yang dipegang Mercedes-AMG Petronas F1 secara beruntun sejak 2014.

Tahun lalu, Verstappen berhasil mengalahkan juara dunia tujuh kali (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) andalan Mercedes, Lewis Hamilton, lewat duel sengit sepanjang musim 2021.

Bagi Verstappen, itulah gelar juara dunia F1 pertama. Sedangkan bagi Red Bull Racing, itu menjadi gelar kelima setelah sebelumnya Sebastian Vettel (kini di Tim Aston Martin) merebutnya secara beruntun pada 2010 sampai 2014.

Dengan sukses merebut gelar juara dunia pembalap pada F1 musim 2021 lalu, memang wajar bila Verstappen meminta kontrak baru kepada Red Bull Racing.

Saat ini, Verstappen masih terikat kontrak lama yang baru habis pada akhir musim 2023 mendatang. Dengan kesepakatan tersebut, Verstappen mendapatkan 22,5 juta euro (25 juta dolar AS) per tahun, di luar bonus dari tim maupun sponsor serta kontrak sponsor.

Namun jika kesepakatan baru benar-benar terjadi, Max Verstappen bakal bertahan di Red Bull sampai 2025 atau 2026. Seperti disebutkan di atas, dengan kontrak baru nanti, ia akan menerima 40 sampai 50 juta euro per tahun.

Bila nilai kontrak baru Verstappen tersebut benar terwujud, ia dipastikan bakal menjadi pembalap F1 dengan bayaran tertinggi melewati Hamilton. Menurut Forbes, Hamilton saat ini mendapatkan 50 juta dolar AS, kendati sejumlah sumber menyebut 55 juta dolar AS.

Sementara, jika dikurs ke dolar AS, dengan kontrak baru Verstappen akan menerima antara 44,4 juta dolar AS sampai 55,5 juta dolar AS. Yang pasti, dengan pendapatan saat ini – gaji, bonus, dan sponsor – Max Verstappen sudah menjadi atlet Belanda terkaya.