Bos-bos Formula 1 Beberkan Rencana Besar Jet Darat

Greg Maffei: Semua indikator menunjukkan bahwa Formula 1 dalam kondisi sehat. Minat penggemar sangat tinggi. Kami punya kompetisi on-track yang hebat dan kami telah membantu tim. Saat kami memasukkan Manor, tim ke-11 ini baru saja dijual di kurator seharga satu pounds. Dan hari ini, saya rasa Anda tidak dapat membeli sebuah tim dengan harga kurang dari 500 juta dolar Amerika, mungkin 700 juta dolar Amerika. Anda bisa mencobanya. Tapi itu akan sulit. Sungguh peningkatan nilai yang luar biasa. Dan sebagian, itu karena hal-hal yang telah dilakukan untuk mencoba dan menciptakan lebih banyak kompetisi di trek yang juga meningkatkan kesehatan tim-tim tersebut. Anda perlu memiliki ekosistem tim yang sehat untuk membuatnya bekerja. Dan saya pikir semua itu sedang terjadi, dan Anda juga melihat peningkatan minat penggemar. Di televisi, secara pribadi, kami belum pernah mengadakan acara yang lebih besar. Jadi ini cukup bagus.

Stefano, tonggak penting dalam hal meningkatkan nilai tim adalah batas biaya, sesuatu yang menurut banyak orang belum pernah dicapai di F1.

Stefano Domenicali: Tentu saja. Saya kira visi yang dimiliki Greg, bersama dengan Chase (Carey), yang perlu kami hargai, adalah perlunya diskontinuitas dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan diskontinuitas berarti memiliki profesionalisme dengan cara yang berbeda untuk melakukan bisnis olahraga. Itu adalah visi untuk membuat bisnis Formula 1 berkelanjutan dari sudut pandang keuangan. Kami dapat berbicara tentang pendapatan yang bisa lebih tinggi, tetapi biayanya adalah sesuatu yang pasti Anda miliki. Jadi, satu-satunya cara untuk memastikan bahwa margin lebih besar adalah dengan mengontrol apa yang Anda belanjakan. Jadi itu adalah tonggak yang sangat besar yang mengubah sepenuhnya visi olahraga dan memberikan kredibilitas sistem. Bisnis yang berkelanjutan berarti tim dapat berinvestasi dan tumbuh. Semua elemen sekarang aman dan kuat secara finansial. Kami bisa memikirkan masa depan yang lebih besar. Memikirkan masa depan yang lebih besar berarti kami harus menghormati apa yang telah menjadi Formula 1, tetapi memasuki pasar baru yang berpotensi memungkinkan kami untuk tumbuh; tidak hanya secara finansial, namun dalam hal kesadaran dan semangat untuk olahraga. Kami berbicara tentang olahraga yang perlu memiliki unsur emosi. Kami ingin memusatkan perhatian utama pada trek. Balapan yang begitu hebat, memastikan bahwa para pembalap, yang mewakili kami sebagai permata, memiliki kesempatan untuk bertarung di antara mereka sendiri, membuka kemungkinan melalui media sosial untuk memiliki kesempatan melihat mereka. Sangat penting untuk berhubungan dengan generasi baru. Kami perlu membuat narasi yang berbeda untuk jenis penggemar yang berbeda.

Sebelumnya tidak pernah ada aliran uang sponsor baru yang masuk ke olahraga seperti ini sejak iklan tembakau dilarang pada pertengahan 2000-an. Namun sekarang, hampir setiap tim F1 yang diajak bicara, mereka menolak sponsor.

GM: Saya pikir mereka, hanya ada begitu banyak ruang di mobil, untuk menempatkan logo lain. Pertumbuhan minat dari orang-orang yang benar-benar memahami teknologi telah menjadi bagian besar dan bagaimana hal itu menumbuhkan minat di antara komunitas teknologi di Silicon Valley. Lihat berapa banyak mobil yang sekarang memiliki sponsor teknologi. Itu telah membuka satu set, tetapi kemudian Anda juga mendapatkan penggemar yang lebih santai dan menghargai cerita dan kepribadian para pembalap. Lalu ada peningkatan pemuda penggemar kami, berdasarkan Survei Fan F1 Global 2022 Motorsport Network. Jadi itu membuka sejumlah besar produk konsumen dan sejumlah merek lain yang menganggapnya menarik. Kami benar-benar sangat beruntung memiliki segala macam minat sponsor.

SD: Pikirkan saja tentang kedalaman kripto. Kami punya 10 merek kripto yang berbeda. Dan saya dapat memberi tahu Anda bahwa bisnis perangkat lunak sama persis. (Ini) sangat sehat. Artinya, untuk pertama kalinya, tidak perlu ada pinjaman seperti biasa di masa lalu, untuk memastikan tim masih hidup. Jadi mereka sangat solid. Dan ini adalah hadiah besar untuk investasi mereka pada kami. Dan itulah alasan mengapa kami percaya komunitas tim harus dihormati. Hari ini bukan masalah memiliki lebih banyak tim, karena kami memiliki daftar. Beberapa dari mereka lebih vokal daripada yang lain, tetapi banyak orang dan investor ingin berada di Formula 1. Kami perlu melindunginya. Jadi ini benar-benar tanda lain dari sistem yang sangat sehat.

Jadi, apakah jumlah tim yang sekarang ini, yakni 10, sudah tepat?

SD: Saya pikir begitu. Siapa pun yang ingin masuk harus benar-benar signifikan.

GM: Soal penonton muda, kami menghargai Netflix karena membuka untuk banyak orang. Tapi yang menarik adalah berapa banyak dari orang-orang ini yang datang dengan cara yang berbeda. Media sosial memiliki andil yang sangat besar. Gaming. Anda bisa memainkan Lando Norris dan balapan di trek yang sama dengan Lando. Itu sangat menarik bagi banyak penggemar muda. Itu tidak ada tujuh tahun yang lalu, itu benar-benar tidak direncanakan. Dan begitu olahraga dibuka, membuat Formula 1 lebih menarik. Ya, itu punya unsur eksklusivitas, pasti. Tetapi ada elemen yang bisa disentuh oleh semua penggemar.

Tujuan lain adalah mengembangkan olahraga di Amerika Serikat. Kami melihat Miami masuk kalender tahun ini. Tahun depan, kami akan mengadakan balapan ketiga di AS di Las Vegas. Area lain apa di masa depan yang ingin Anda dorong?

SD: Ada daerah lain di dunia yang ingin memiliki Formula 1. Dan saya kira salah satu area yang ingin kami kembangkan adalah area Afrika, karena ini adalah kejuaraan dunia. Jadi, saya pikir kami bekerja sangat keras untuk memastikan area di mana kami akan segera menggelar Grand Prix. Dan kemudian ada minat di Timur. Dan kami tidak ingin kehilangan minat tentu saja di Eropa, karena kami lahir di sini. Dan kami akan tinggal di sini karena saya mendengar banyak suara, Anda tahu, itu tidak benar. Keindahan situasi hari ini adalah kami punya banyak pilihan.

Salah satu strategi kunci masa depan adalah pergeseran pada 2026, ke 100 persen bahan bakar berkelanjutan. Secara efektif menampilkan teknologi ini dalam tontonan olahraga tahunan terbesar di dunia. Dan itu harus transformatif.

SD: Saya akan katakan demikian. Dan saya kira kami ingin realistis. Kami ingin melihat hal-hal terjadi secara langsung. Dan kami percaya ini adalah opsi yang memungkinkan pabrikan menjadi kredibel dalam dimensi, yang juga menguntungkan mereka. Elektrifikasi akan melanda seluruh dunia dalam dua tahun, kita tahu itu tidak mungkin. Oleh karena itu, juga dari segi teknis, pilihan strategis untuk berkelanjutan dengan mesin hybrid, kami yakini adalah pilihan yang tepat. Dan itulah alasan mengapa kami memiliki banyak minat dari pabrikan lain untuk bergabung dengan kami.

GM: Olahraga jelas memiliki banyak atribut yang positif. Kami pikir kami bisa menjadi positif dengan pergi ke tempat-tempat seperti Afrika dan memperluas penonton, dan memperluas minat pada motorsport di seluruh dunia. Itu belum tentu tempat di mana kami akan menghasilkan uang paling banyak. Tetapi jika Anda berinvestasi untuk jangka panjang, kami pikir itu adalah kesempatan yang tepat. Bicara tentang keberlanjutan. Dalam kasus AS, saya tahu betul, ada 250 juta mobil di AS, 200 juta di antaranya beroperasi. Mereka rata-rata bertahan sekitar 11 tahun lebih untuk membeli mobil bekas. Kami mungkin memiliki 15 hingga 17 juta mobil baru per tahun. Jika Anda menghitung, bahkan jika sepertiga atau setengahnya adalah listrik, akan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum Anda melakukan apa pun untuk membersihkan 200 juta basis mobil yang ada. Kenyataannya adalah jika kita ingin benar-benar menyerang karbon, mencari cara lain untuk mengisi bahan bakar 200 juta mobil yang ada adalah jawaban yang tepat dan terbaik. Saya tidak bilang kami akan menyembuhkan itu semua. Tetapi jika kami dapat berkontribusi, jika kami dapat berkontribusi dengan pekerjaan pada bahan bakar berkelanjutan, menurut saya itu positif.

Kita telah membicarakan tentang lima tahun kepemilikan Liberty Media, dan Anda telah menyampaikan banyak hal yang Anda katakan akan Anda berikan. Bagaimana dengan lima tahun ke depan?

GM: Kami mendapat manfaat dari kepengurusan perusahaan berusia 72 tahun. Jadi kami berpikir tentang jangka panjang dan apa yang akan dilakukan. Kami memiliki banyak minat sekarang. Kami ingin mempertahankan pertumbuhan minat itu secara lebih luas. Dan melakukan hal-hal, seperti pergi ke Afrika, atau melakukan hal-hal tentang keberlanjutan, adalah semua pemikiran tentang bagaimana kami mengembangkan waralaba berusia 72 tahun ini untuk lima tahun ke depan dan lima tahun setelah itu. Ada sejumlah besar momentum yang ingin kami manfaatkan sekarang. Bukan hanya secara finansial, namun untuk luasnya olahraga.