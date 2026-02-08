Alan Permane terkesan dengan performa rookie Arvid Lindblad selama Shakedown di Barcelona pada 26-30 Januari. Ia melihat banyak kesamaan antara pembalap berusia 18 tahun itu dan Isack Hadjar.

Hadjar membalap untuk Racing Bulls selama musim rookie-nya pada 2025 sebelum disandingkan dengan juara F1 empat kali Max Verstappen di Red Bull. Lindblad kini akan berbaris di samping Liam Lawson di tim saudara Red Bull setelah finis P6 dalam klasemen Formula 2.

“Sangat terkesan dengan keduanya. Dia sangat tenang, dia sangat santai – tidak ada yang bisa mengganggunya,” kata Permane, di F1.com, tentang Lindblad setelah uji coba privat di Barcelona.

“Dia sedikit mirip dengan yang saya gambarkan tentang Isack tahun lalu – dia hanya ingin belajar, dia hanya ingin menyerap sebanyak mungkin informasi. Dia banyak bertanya, banyak meminta saran bagaimana harus melakukan ini, bagaimana dia harus melakukan itu?

“Tentu saja, kami membantunya sepanjang waktu. Hal terpenting – kecepatan – sepertinya sudah ada. Kedua pembalap ini sangat mirip, jadi sejauh ini semuanya baik-baik saja.”

Goss menambahkan, “Dia sangat tenang, sangat profesional, umpan baliknya sangat jelas. Untuk seseorang seumurannya, ini benar-benar mengesankan. Sesi balapnya di mobil ini benar-benar hanya tentang memahami jenis mobil ini.

Jonathan Wheatley, Kepala Tim Kick Sauber tiba di Paddock Foto oleh: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Mereka sangat, sangat berbeda, tidak hanya dalam hal penanganan mobil secara umum, tetapi juga cara mengelola energi dan manajemen energi, dan dia benar-benar sangat tenang, profesional.

“Saat kami berusaha memahami keseimbangan mobil, umpan baliknya sangat sederhana dan jelas, jadi kami benar-benar terkesan dengannya.”

Uji coba lebih lanjut akan dilakukan di Bahrain minggu depan pada 11-13 Februari dan lagi pada 18-20 Februari.