Jenson Button: Mustahil F1 Beralih ke Tenaga Listrik

Dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan atau sustainability telah menjadi agenda Formula 1 yang lebih tinggi.

Pembalap top seperti Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton, antara lain, telah berulang kali berbicara di masa lalu soal pentingnya masalah ini, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya perhatian atas isu tersebut.

F1 sendiri sedang melakukan banyak hal demi meminimalkan dampak kejuaraan terhadap lingkungan. Federasi Otomotif Internasional (FIA) pun ingin mengambil langkah lebih lanjut pada musim balap mendatang.

Organisasi tampak serius mempertimbangkan sejumlah opsi perbaikan. Tetapi juara dunia F1 2009 Jenson Button skeptis.

Ia percaya bahwa peralihan total ke mobil listrik bukanlah ide yang bagus untuk Formula 1, seperti yang dijelaskan pria Inggris tersebut kepada Gentleman’s Journal.

“Saya pikir jika kita menggunakan listrik mulai besok, mobilnya akan sangat sulit. Itu akan menghasilkan apa yang sebenarnya tidak kita inginkan,” ujar Button.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start

Foto oleh: Steve Etherington / Motorsport Images