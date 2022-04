Sainz sukses meraih dua podium pada dua balapan awal Formula 1 2022, bersama dengan rekan setimnya, Charles Leclerc, untuk mengklaim posisi 1-2 dalam klasemen.

Tapi, pembalap asal Spanyol itu mengaku kesulitan untuk mengimbangi kecepatan Leclerc, dan menyebut balapan di Bahrain sebagai yang tersulit sejak menjadi pembalap Ferrari.

Carlos Sainz enggan mengungkapkan apa sebenarnya kesulitan yang dihadapinya di dalam mobil F1-75.

Tetapi, ia mengatakan bahwa berkendara di Jeddah dua kali dalam waktu empat bulan adalah cara yang berguna untuk melihat sejauh mana ia tertinggal dibandingkan tahun lalu.

“Ini adalah salah satu pengalaman terbaik sejauh ini, pengalaman dalam hal berada di trek, di mana 100 hari yang lalu kami berada di sini. Saya berada di sini dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dengan mobil tahun lalu,” kata Sainz.

“Saya sangat lemah di kualifikasi dan balapan. Saya tahu persis apa yang diharapkan dari mobil itu dan apa yang diberikan mobil itu kepada saya.

“Seratus hari kemudian, saya kembali dan di tikungan di mana tahun lalu saya sangat kuat, tahun ini, saya tampaknya harus berjuang sedikit lebih keras dan saya tidak mengendarai mobil dengan cara yang seharusnya.”

Karakter Sirkuit Jeddah yang super cepat dan masalah porpoising pada mobil membuat para pembalap kesulitan untuk mengendalikan mobil dengan sempurna.

Tetapi, putra pereli kenamaan itu menemukan apa yang menjadi kelemahannya dan tahu apa yang perlu ditingkatkannya untuk menjadi lebih kuat di masa depan.

“Mobil yang tidak memberi saya perasaan yang saya butuhkan untuk cara berkendara saya, kombinasi dari hal-hal ini adalah apa yang saya kerjakan pekan ini,” ujarnya.

“Saya merasa telah membuat langkah maju dan saya telah membuat langkah ke arah yang benar untuk balapan.

“Tetapi saya harus mengatakan itu juga memberi saya kesadaran tentang dua atau tiga jenis tikungan, dua atau tiga tempat, di mana tahun lalu saya merasa sangat percaya diri dan nyaman sedangkan tahun ini tidak.

“Ini telah memberi saya poin data yang bagus untuk dikerjakan dan menjadi lebih kuat untuk masa depan.”

Terlepas dari perjuangannya untuk memahami sepenuhnya mobil baru Ferrari, Carlos Sainz berada di posisi kedua dalam klasemen dengan tertinggal 12 poin dari Charles Leclerc.

Dalam dua balapan awal, Sainz juga memiliki kualifikasi yang bagus dengan tidak pernah tertinggal lebih dari 0,2 detik dari peraih pole position.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the remainder of the field

Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images