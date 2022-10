COTA Abadikan Legenda Amerika Mario Andretti Jadi Nama Tikungan

Sepak terjang Andretti dalam dunia motorsport sudah tak perlu diragukan lagi. Pria berdarah Italia dan kelahiran Amerika itu telah mencatatkan kesuksesan pada disiplin balap IndyCar, NASCAR, hingga Formula 1.

Dari deretan kiprahnya yang mengesankan tersebut, tentu yang menjadi catatan khusus adalah pencapaian Andretti saat merengkuh gelar juara dunia F1 1978 bersama skuad John Player Team Lotus.

Dan kini, menjelang perayaan Grand Prix ke-10, COTA mengumumkan pada Senin (17/10/2022) kemarin, bahwa tikungan terakhir akan dinamai The Andretti untuk menghormati kesuksesan Andretti.

The Andretti adalah tikungan kiri sebelum pembalap melibas trek lurus dan kemudian menanjak ke Tikungan 1. Dinamai dengan Big Red musim 2020 lalu, diambil dari salah satu pendiri sirkuit.

Seremoni penamaan tikungan terakhir alias Tikungan 20 menjadi The Andretti bakal berlangsung secara resmi di COTA pada Kamis (20/10/2022), dan tentunya dengan kehadiran Andretti.

Pria berusia 82 tahun ini baru saja menuntaskan aksi terakhirnya mengemudikan mobil Formula 1, yakni McLaren MP4-28 edisi 2013 dalam sebuah acara di Velocity Invitational, Laguna Seca akhir pekan lalu.

