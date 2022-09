Daniel Ricciardo Dapat Tawaran Turun di NASCAR

Saat Kejuaraan Dunia Grand Prix Formula 1 2022 memasuki akhir musim, dan sebagian besar tim sudah memastikan komposisi line-up pembalap, ada satu nama yang masih dalam tanda besar terkait kariernya di balap jet darat, Daniel Ricciardo.

Atas kesepakatan bersama, kontrak pembalap Australia dengan “jam terbang” 226 Grand Prix sejak 2011 itu, dengan McLaren diakhiri setahun lebih cepat saat musim 2022 selesai. Posisi Ricciardo di McLaren tahun depan akan digantikan kompatriotnya, Oscar Piastri.

Dalam beberapa pekan terakhir, nama pemenang delapan Grand Prix, 32 podium, dan tiga pole position tersebut disebut-sebut bakal mengisi posisi di salah satu dari tiga tim F1 yang belum melengkapi line-up pembalapnya.

Ricciardo juga sudah mengungkapkan bila prioritasnya adalah berusaha untuk tetap di F1 Bahkan, pembalap berusia 33 tahun asal Perth, Australia, itu mengaku siap jika hanya dikontrak sebagai reserve driver alias pembalap cadangan.

Pun demikian, kabar terakhir menyebut Ricciardo mendapatkan tawaran menarik dari luar F1. Utamanya dari balapan bergengsi di Amerika Serikat (AS), National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR).

Seperti dikutip The Herald Sun, pembalap berdarah Italia yang murah senyum tersebut belum lama ini dihubungi Justin Marks, salah satu pemilik Trackhouse Racing Project 91, tim yang turun di NASCAR Cup Series musim ini.

Tahun ini, tim yang juga dimiliki oleh penyanyi rap Armando Christian Perez alias Pitbull tersebut juga diperkuat mantan pembalap F1 Kimi Raikkonen.

Namun, juara dunia F1 2007 itu hanya berstatus part time dan baru sekali turun tahun ini tepatnya di putaran Go Bowling at The Glen, Watkins Glen, New York, 21 Agustus lalu.

Untuk saat ini, perkembangan terkait tawaran Trackhouse Racing untuk Daniel Ricciardo tersebut belum diketahui sejauh mana. Namun, ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Ricciardo jika tidak juga menemukan posisi yang ideal di F1.

Trackhouse Racing memang tengah serius mencari pembalap untuk NASCAR musim depan. Sebelum Daniel Ricciardo, tim yang berbasis di Concord, North Carolina, tersebut dikabarkan juga menghubungi bintang Supercars – kejuaraan balap mobil top Australia – asal Selandia Baru, Shane van Gisbergen.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images

