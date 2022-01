Daniel Ricciardo Jadi Anggota Order of Australia

Nama pengoleksi delapan kemenangan pada balap jet darat itu masuk dalam daftar Daftar Kehormatan Hari Australia 2022 yang diumumkan Gubernur Jenderal.

Ricciardo ditunjuk sebagai Member of the Order of Australia atas jasa yang signifikan untuk motorsport sebagai pesaing dan duta besar, dan kepada masyarakat.

Pengumuman penunjukkan ini tentunya berupa pengakuan akan prestasi olahraga serta rangkaian afiliasi amalnya, termasuk program Ricciardo's Racers yang dijalankan oleh Motorsport Australia.

Ricciardo mengikuti jejak pemenang Reli Dakar 2019, Toby Price, yang menerima Medal of the Order of Australia, lalu Craig Lowndes, Mark Webber, Mark Skaife, Jack Brabham dan Peter Brock dalam sistem Order of Australia.

Selain nama Ricciardo, Daftar Kehormatan Hari Australia 2022 berisi bintang olahraga lainnya, seperti bintang tenis Dylan Alcott, ditunjuk sebagai Office of the Order of Australia (AO) dan juga dinobatkan Australian of the Year, pebasket Patty Mills, dan pesepakbola Sam Kerr.

Ricciardo merupakan salah satu dari tujuh orang yang menerima penghargaan tahun ini berkat jasa dan dedikasi dalam dunia motorsport.

Terence Bracken dan Leslie Power menerima Order of Australia untuk jasa di industri motorsport. Sementara itu, Ian Tate diakui perihal jasa motorsport bersejarah.

Kay De Luca serta mendiang Anthony De Luca mendapat penghargaan Order of Australia atas jasa kepada klub otomotif, dan komunitas. Dan Order of Australia lainnya diberikan kepada Ian Digby perihal jasa kepada komunitas, dan industri motor.

Medali Member of the Order of Australia adalah lencana dengan lambang Ordo perak berlapis emas di tengahnya.

Lambang tengah bertuliskan kata 'Australia' dengan huruf kapital emas. Lingkaran itu juga berisi dua tangkai emas mimosa.

Lambang itu dilambangkan dengan Mahkota St Edward yang berwarna. Medali digantung di pita Ordo. Warnanya biru royal dengan pita tengah bunga mimosa.