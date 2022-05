Daniel Ricciardo Siap Catat Sejarah di F1 GP Spanyol

Putaran keenam Kejuaraan Dunia F1 2022 akan berlangsung akhir pekan ini di Circuit de Barcelona-Catalunya, akhir pekan ini (20-22/5/2022). Daniel Ricciardo (McLaren) mungkin menjadi salah satu pembalap yang begitu menantikan GP Spanyol ini.

Saat ini, Ricciardo sudah tercatat 215 kali turun di Grand Prix. Jumlah start di F1 milik Honey Badger tersebut sama dengan Mark Webber.

Dengan begitu, di Spanyol nanti, Ricciardo akan melewati catatan Webber sekaligus menjadi pembalap Australia dengan jumlah Grand Prix terbanyak.

Webber gantung helm dari F1 pada akhir musim 2021. Keputusan Webber saat itu menjadi jalan bagi Ricciardo untuk bergabung ke Red Bull Racing mendampingi Sebastian Vettel.

Ricciardo, pembalap kelahiran Perth, Australia, 1 Juli 1989, melakukan debut F1 dengan turun di GP Inggris 2011 untuk tim gurem, Hispania Racing Team (HRT). Saat itu, ia membela HRT atas kesepakatan skuad tersebut dengan Red Bull.

Setelah mulai membela HRT sejak balapan kesembilan di Inggris tersebut, Ricciardo menghabiskan F1 2011 bersama skuad asal Madrid, Spanyol, itu. Pada musim berikutnya, 2012, Ricciardo bergabung ke Scuderia Toro Rosso (kini AlphaTauri).

Puncak performa Ricciardo adalah kala membela Red Bull antara 2013 sampai 2018. Hasil finis terbaiknya pada akhir musim adalah merebut peringkat ketiga pada 2014 dan 2016.

Setelah membela Red Bull, Ricciardo pindah ke Renault pada 2019 untuk kemudian bergabung ke McLaren pada 2021. Kemenangan terakhir Ricciardo dibuat di GP Italia 2021 di Sirkuit Monza.

Awal tahun ini, Daniel Ricciardo terpilih sebagai Member of the Order of Australia (semacam warga negara kehormatan) atas prestasi dan torehannya dan keterlibatanna sebagai kompetitor hingga menjadi duta di dunia motorsport, dan membawa harum nama negara.

“Saya tentu sangat senang jika bisa mengibarkan bendera Australia,” ucap Daniel Ricciardo di akun media sosialnya.

Statistik mencatat, Australia memiliki 18 pembalap yang pernah terdaftar di F1. Namun, dari jumlah itu, hanya 13 yang bisa mengikuti Grand Prix alias balapan di lintasan.

Tiga pembalap, yakni Tony Gaze (3), Paul Hawkins (3), dan Warwick Brawn (1) bahkan turun di lintasan F1 kurang dari lima Grand Prix.

Dari 18 pembalap Australia yang pernah dan masih turun di F1, total mereka mengoleksi 684 Grand Prix, 43 kemenangan, 35 pole position, 60 fastest lap, dan 130 podium. Australia juga boleh berbangga karena Jack Brabham dan Alan Jones mampu memberikan gelar juara dunia.

10 Pembalap Australia dengan Grand Prix Terbanyak di Formula 1 (*masih aktif):

Pos Pembalap Jumlah Balapan Menang Podium Gelar Juara Dunia 1 Daniel Ricciardo* 215 8 32 - 2 Mark Webber 215 9 42 - 3 Jack Brabham 123 14 31 3 (1959, 1960, 1966) 4 Alan Jones 116 12 24 1 (1980) 5 Tim Schenken 34 - 1 - 6 David Brabham 24 - - - 7 Larry Perkins 11 - - - 8 Dave Walker 11 - - - 9 Vern Schuppan 9 - - - 10 Frank Gardner 8 - - -