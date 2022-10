Sudah menjadi rahasia umum Ricciardo memiliki kecintaan khusus terhadap Amerika Serikat (AS). Bahkan pembalap McLaren telah menganggap Negeri Paman Sam sebagai rumah keduanya.

Karena itulah, The Honey Badger selalu menyambut gembira setiap kali Formula 1 menyambangi Austin untuk berlomba di Circuit of The Americas (COTA).

“Ini benar-benar menguji ingatan saya, tetapi saya pikir pertama kali saya datang ke Amerika adalah pada tahun 2012. Pikiran pertama saya adalah, 'Sialan, apa yang telah saya lewatkan selama ini,” ucapnya mengutip RedBull.com.

“Saya pertama kali pergi ke Los Angeles pada 2014, dan makin saya berada di sana, makin saya menikmatinya.

“Saya telah menyewa beberapa rumah di sana selama istirahat pada bulan Agustus lalu. Selama beberapa tahun saya menemukan cinta saya untuk tempat itu tumbuh bukannya berkurang. Jadi saya membeli sebuah tempat (rumah).”

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tetapi ketika ditanya oleh Motorsport.com apakah bakal mempertimbangkan untuk pindah ke IndyCar, Ricciardo menjawab, “Persetan. (Balapan) oval membuat saya takut.

“Ambisi karier Formula 1 saya belum berakhir, jadi itu benar-benar seperti yang pertama dan terpenting. Saya tidak ingin menyimpang. Saya akan mengatakan terutama karena alasan itu. Tapi tidak untuk (balapan) oval.

“10 tahun yang lalu, saya akan mengatakan ya. (Namun sekarang) saya baik-baik saja untuk mengakui bahwa saya tidak setuju dengan (balapan) oval.”

Ricciardo kemudian menambahkan, balap road and street course tak menarik bagi dirinya, lantaran tetap bertekad untuk tetap berada dalam kejuaraan dunia Formula 1.

“Mereka terlihat menyenangkan, tetapi saya pikir karena saya tidak keluar dari F1, saya belum benar-benar merasa terhibur (dengan IndyCar),”

“Bagian romantis dari itu, seperti Amerika dan semua itu, akan menyenangkan. Tapi ya. Ini lebih seperti fantasi.”