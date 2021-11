Demi Tingkatkan Performa, Alpine F1 Bakal Lakukan Perombakan

Sementara sejauh ini, tim yang berbasis di Enstone itu fokus untuk finis di peringkat kelima kejuaraan konstruktor musim 2021. Rossi menjelaskan bahwa ambisi jangka panjang Alpine jauh lebih besar, dan perlu meningkatkan persaingan jika ingin maju.

Dengan target akhir memenangi balapan secara teratur pada akhir periode aturan balap jet darat pada 2024/2025, Rossi siap untuk mengubah pendekatan di Alpine guna memastikan timnya dapat mencapai target.

Berbicara secara eksklusif kepada Motorsport.com, Rossi mengungkapkan, tiga tahun berturut-turut di peringkat kelima klasemen bukanlah level yang bisa membuat pabrikan asal Prancis itu merasa gembira.

“Tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Saya jelas ingin tim ini bersaing untuk podium dan menang pada akhir periode regulasi berikutnya, yaitu pada 2024/25, tergantung di mana mereka memutuskan untuk beralih ke peraturan baru,” tuturnya.

“Tapi, untuk melakukannya, kami perlu untuk lebih mengembangkan tim. Saya kira tim telah naik dari P9 ke P5, sebelum peringkat tertinggi yang kami capai, cukup baik dalam beberapa tahun terakhir.

“Namun, sekarang saatnya untuk membuat perubahan ke tahap berikutnya dan menjadi yang terbaik dari tim-tim papan atas ketimbang hanya terbaik dari tim lainnya. Itu adalah evolusi lain yang diperlukan.”

Laurent Rossi menambahkan, Alpine ingin terus menjaga momentum yang telah diraih, dan mempertahankannya hingga meraih juara konstruktor dalam beberapa musim berikutnya.

“Jadi, yang ingin saya lakukan adalah menjaga momentum musim sebelumnya, dan itu sebabnya saya ingin mempertahankan peringkay kelima itu. Saya tidak ingin kami mundur,” ucapnya.

“Kami belajar banyak secara operasional tahun ini, dan itu selalu merupakan nilai tambah. Kami akan menerapkannya musim depan. Tetapi kemudian, kami perlu meningkatkan persaingan untuk tumbuh dan bergerak dari P5 ke P1, balapan demi balapan, musim demi musim dalam beberapa tahun ke depan.”

Photo by: FIA Pool

Laurent Rossi, CEO, Alpine F1, in the Press Conference

Fokus Performa

Rossi juga berpikir Alpine perlu beradaptasi dengan tantangan dan peluang baru dari cost cap yang diberlakukan F1. Itu berarti memastikan sumber daya lebih fokus pada bagian yang bisa membuat perbedaan.

Menurutnya, hal tersebut akan membuat Alpine untuk beroperasi secara berbeda dengan bagaimana telah terstruktur dalam beberapa tahun terakhir, ketika anggaran tidak begitu terbatas.

“Kami berada di bawah cost cap dengan regulasi baru. Jadi, strategi yang akan kami terapkan tahun depan belum tentu sama dengan yang kami terapkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Rossi.

“Kami perlu beradaptasi, dan saya pikir kami memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mengapa? Karena itu tidak akan membuang uang lagi. Setiap orang akan memiliki batasan biaya yang sama. Ini lebih tentang bagaimana Anda mengeksekusi dan bagaimana Anda memutuskan untuk mengalokasikan investasi Anda.

“Ditambah lagi, bekerja sebagai tim cukup penting karena itu berarti adanya integrasi power unit yang efisien ke dalam sasis yang mungkin akan sangat penting dalam kinerja tim.

“Lalu, ada kecerdasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta kami telah menjalani 45 tahun untuk itu. Jadi , ami mungkin bisa menggunakan itu sedikit lebih lama. Akan ada juga fakta bahwa kami bagian dari Groupe Renault untuk jangka menengah hingga jangka panjang.

“Selain itu, ada evolusi tim dalam hal kinerja pembalap yang akan ditentukan oleh regulasi. Kami telah melihat selama beberapa tahun terakhir bahwa aero menjadi yang paling penting. Kami akan melihat ke mana arahnya di masa depan dengan regulasi baru, mungkin aero, mungkin juga aspek lain karena mobilnya akan berbeda.

“Saya akan mengembangkan tim menuju organisasi yang akan memaksimalkan rangkaian variabel tersebut. Integrasi yang sempurna di power unit ke dalam sasis dan mendorongnya ke area yang penting dalam hal kinerja. Itulah idenya.”

The Alpine F1 team on the pit wall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images