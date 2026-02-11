Deretan Mobil Formula 1 2026

Ada banyak perubahan di Formula 1 tahun ini, seiring dengan diberlakukannya aturan baru radikal yang akan mengubah regulasi sasis dan mesin. Menjelang balapan pembuka musim di Australia, tim-tim di seluruh grid kini telah memperkenalkan mobil balap mereka untuk musim 2026.

Red Bull menjadi tim pertama yang memperkenalkan mobil yang akan berkompetisi untuk tim utama dan tim saudaranya, Racing Bulls, sebelum sembilan tim lainnya memamerkan mobil Formula 1 2026 mereka.

Semua tim di grid kini telah menunjukkan warna mereka untuk era baru F1. Inilah bagaimana mereka semua bersaing di tahap awal.

Red Bull RB26

Red Bull Racing RB22 Foto oleh: Red Bull Content Pool

Pembalap: Max Verstappen & Isack Hadjar

Mesin: Red Bull-Ford

Red Bull menjadi tim pertama yang pamer mobil untuk F1 2026, RB22, dalam sebuah acara di Detroit, Michigan. Ini mobil balap pertama Red Bull yang menggunakan power unit buatan sendiri, yang dikembangkan bersama dengan produsen mobil Amerika, Ford.

Racing Bulls VCARB 03

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto oleh: Davide Cavazza

Pembalap: Liam Lawson & Arvid Lindblad

Power Unit: Red Bull-Ford DM01

VCARB 03 diperkenalkan di acara yang sama di Amerika Serikat dan menggunakan mesin Red Bull-Ford, yang dinamai untuk menghormati pendiri Red Bull, Dietrich Mateschitz. Mobil ini melakukan debutnya di lintasan dalam sesi syuting di Italia, tetapi rookie Arvid Lindblad mengalami beberapa masalah awal dan keluar dari lintasan di Imola.

Haas VF-26

Oliver Bearman, Haas VF-26 Foto oleh: Haas F1 Team

Pembalap: Esteban Ocon & Oliver Bearman

Mesin: Ferrari

Secara resmi dikenal sebagai TGR Haas F1 Team setelah menandatangani kesepakatan sponsor utama baru dengan Toyota, tim Amerika Serikat ini akan menggunakan mobil VF-26 pada musim ini. Mobil baru ini telah lama dinantikan, dengan Direktur Teknis Haas, Andrea De Zordo, mengungkapkan bahwa pengembangan mobil ini telah dimulai sejak 2024.

Audi R26

Livery Audi F1 Team R26 Foto oleh: Christopher Otto

Pembalap: Nico Hulkenberg & Gabriel Bortoleto

Power Unit: Audi

Setelah mengambil alih tim Sauber, Audi memperkenalkan mobil balap F1 pertamanya dalam sebuah acara di Berlin pekan lalu. Mobil baru ini, yang memiliki livery perak, hitam, dan merah yang mencolok, akan menggunakan mesin produksi sendiri.

Mercedes W17

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17 Foto oleh: Mercedes AMG

Pembalap: George Russell &, Andrea Kimi Antonelli

Power Unit: Mercedes

Setelah kehilangan arah di era efek tanah F1, Mercedes berharap W17 dapat membantunya kembali ke barisan depan. Setelah melakukan uji coba mobil barunya pekan lalu, detail inovatif terlihat pada mobil tersebut, termasuk lubang menarik di bagian belakang diffuser.

Ferrari SF-26

Charles Leclerc, Ferrari SF-26 Foto oleh: Federico Basile | AG Photo

Pembalap: Lewis Hamilton & Charles Leclerc

Mesin: Ferrari

Tim lain yang berharap memanfaatkan reset F1 adalah Ferrari, yang akan menggunakan SF-26 tahun ini. Dengan Charles Leclerc dan Lewis Hamilton di balik kemudi, tim membutuhkan mobil yang dapat dimaksimalkan oleh keduanya untuk kembali ke jalur kemenangan.

Alpine A526

Livery Alpine A526 Foto oleh: Alpine

Pembalap: Pierre Gasly & Franco Colapinto

Power Unit: Mercedes

Alpine menghentikan pengembangan mobil 2025 lebih awal untuk memulai pengembangan A526 lebih awal, yang akan menjadi mobil pertama dalam sejarah tim yang menggunakan mesin Mercedes. Tim melaporkan bahwa mereka sudah mendapatkan "dorongan kepercayaan diri" saat menguji mobil barunya di sirkuit Silverstone pekan lalu.

Williams FW48

Williams FW48 Foto oleh: Williams

Pembalap: Carlos Sainz & Alexander Albon

Mesin: Mercedes

Williams memperkenalkan desain livery untuk mobil F1 2026 setelah Shakedown di Barcelona, yang terlewatkan karena keterlambatan dalam pembangunan FW48. Tim tersebut memperlihatkan render desain livery barunya, yang menampilkan dominasi warna biru gelap dan hitam seperti pendahulunya. Desain baru ini menambahkan warna biru muda dan putih pada sidepod, menampung logo Barclays dan Komatsu, dengan lebih banyak warna putih pada sayap depan dan belakang.

Cadillac

Livery Cadillac F1 Foto oleh: Cadillac Communications

Pembalap: Valtteri Bottas & Sergio Perez

Mesin: Ferrari

Cadillac memperkenalkan livery Formula 1 pertamanya dalam iklan selama Super Bowl 2026. Mobil bertenaga Ferrari yang belum diberi nama ini akan dikemudikan oleh pembalap berpengalaman Sergio Perez dan Valtteri Bottas pada musim debut tim di F1.

McLaren MCL40

Livery McLaren MCL40 Foto oleh: McLaren

Pembalap: Lando Norris & Oscar Piastri

Mesin: Mercedes

Setelah menguji MCL40 dengan tampilan hitam pekat di Barcelona, juara F1 bertahan McLaren akhirnya memperkenalkan tampilan mobil 2026, menjelang tes Bahrain. Mobil balap baru ini memiliki tampilan oranye papaya yang mirip dengan generasi sebelumnya, tetapi kini dibangun berdasarkan aturan revolusioner F1 2026.

Aston Martin AMR26

Aston Martin AMR26 Foto oleh: Aston Martin

Pembalap: Fernando Alonso & Lance Stroll

Power Unit: Honda

Aston Martin menjadi tim terakhir yang memperkenalkan livery Formula 1 2026, dengan tampilan British Racing Green yang familiar untuk era baru. Mobil ini penuh dengan hal-hal baru bagi tim: mobil Aston Martin pertama yang didesain oleh Adrian Newey, mobil pertama yang menggunakan mesin Honda, dan mobil pertama yang dilengkapi dengan finishing cat satin.