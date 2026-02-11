Deretan Mobil Formula 1 2026
Menjelang aksi balap pertama Formula 1 pada 2026, tim-tim secara bertahap mengungkap mobil balap mereka.
Ada banyak perubahan di Formula 1 tahun ini, seiring dengan diberlakukannya aturan baru radikal yang akan mengubah regulasi sasis dan mesin. Menjelang balapan pembuka musim di Australia, tim-tim di seluruh grid kini telah memperkenalkan mobil balap mereka untuk musim 2026.
Red Bull menjadi tim pertama yang memperkenalkan mobil yang akan berkompetisi untuk tim utama dan tim saudaranya, Racing Bulls, sebelum sembilan tim lainnya memamerkan mobil Formula 1 2026 mereka.
Semua tim di grid kini telah menunjukkan warna mereka untuk era baru F1. Inilah bagaimana mereka semua bersaing di tahap awal.
Red Bull RB26
Red Bull Racing RB22
Foto oleh: Red Bull Content Pool
Pembalap: Max Verstappen & Isack Hadjar
Mesin: Red Bull-Ford
Red Bull menjadi tim pertama yang pamer mobil untuk F1 2026, RB22, dalam sebuah acara di Detroit, Michigan. Ini mobil balap pertama Red Bull yang menggunakan power unit buatan sendiri, yang dikembangkan bersama dengan produsen mobil Amerika, Ford.
Racing Bulls VCARB 03
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto oleh: Davide Cavazza
Pembalap: Liam Lawson & Arvid Lindblad
Power Unit: Red Bull-Ford DM01
VCARB 03 diperkenalkan di acara yang sama di Amerika Serikat dan menggunakan mesin Red Bull-Ford, yang dinamai untuk menghormati pendiri Red Bull, Dietrich Mateschitz. Mobil ini melakukan debutnya di lintasan dalam sesi syuting di Italia, tetapi rookie Arvid Lindblad mengalami beberapa masalah awal dan keluar dari lintasan di Imola.
Haas VF-26
Oliver Bearman, Haas VF-26
Foto oleh: Haas F1 Team
Pembalap: Esteban Ocon & Oliver Bearman
Mesin: Ferrari
Secara resmi dikenal sebagai TGR Haas F1 Team setelah menandatangani kesepakatan sponsor utama baru dengan Toyota, tim Amerika Serikat ini akan menggunakan mobil VF-26 pada musim ini. Mobil baru ini telah lama dinantikan, dengan Direktur Teknis Haas, Andrea De Zordo, mengungkapkan bahwa pengembangan mobil ini telah dimulai sejak 2024.
Audi R26
Livery Audi F1 Team R26
Foto oleh: Christopher Otto
Pembalap: Nico Hulkenberg & Gabriel Bortoleto
Power Unit: Audi
Setelah mengambil alih tim Sauber, Audi memperkenalkan mobil balap F1 pertamanya dalam sebuah acara di Berlin pekan lalu. Mobil baru ini, yang memiliki livery perak, hitam, dan merah yang mencolok, akan menggunakan mesin produksi sendiri.
Mercedes W17
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto oleh: Mercedes AMG
Pembalap: George Russell &, Andrea Kimi Antonelli
Power Unit: Mercedes
Setelah kehilangan arah di era efek tanah F1, Mercedes berharap W17 dapat membantunya kembali ke barisan depan. Setelah melakukan uji coba mobil barunya pekan lalu, detail inovatif terlihat pada mobil tersebut, termasuk lubang menarik di bagian belakang diffuser.
Ferrari SF-26
Charles Leclerc, Ferrari SF-26
Foto oleh: Federico Basile | AG Photo
Pembalap: Lewis Hamilton & Charles Leclerc
Mesin: Ferrari
Tim lain yang berharap memanfaatkan reset F1 adalah Ferrari, yang akan menggunakan SF-26 tahun ini. Dengan Charles Leclerc dan Lewis Hamilton di balik kemudi, tim membutuhkan mobil yang dapat dimaksimalkan oleh keduanya untuk kembali ke jalur kemenangan.
Alpine A526
Livery Alpine A526
Foto oleh: Alpine
Pembalap: Pierre Gasly & Franco Colapinto
Power Unit: Mercedes
Alpine menghentikan pengembangan mobil 2025 lebih awal untuk memulai pengembangan A526 lebih awal, yang akan menjadi mobil pertama dalam sejarah tim yang menggunakan mesin Mercedes. Tim melaporkan bahwa mereka sudah mendapatkan "dorongan kepercayaan diri" saat menguji mobil barunya di sirkuit Silverstone pekan lalu.
Williams FW48
Williams FW48
Foto oleh: Williams
Pembalap: Carlos Sainz & Alexander Albon
Mesin: Mercedes
Williams memperkenalkan desain livery untuk mobil F1 2026 setelah Shakedown di Barcelona, yang terlewatkan karena keterlambatan dalam pembangunan FW48. Tim tersebut memperlihatkan render desain livery barunya, yang menampilkan dominasi warna biru gelap dan hitam seperti pendahulunya. Desain baru ini menambahkan warna biru muda dan putih pada sidepod, menampung logo Barclays dan Komatsu, dengan lebih banyak warna putih pada sayap depan dan belakang.
Cadillac
Livery Cadillac F1
Foto oleh: Cadillac Communications
Pembalap: Valtteri Bottas & Sergio Perez
Mesin: Ferrari
Cadillac memperkenalkan livery Formula 1 pertamanya dalam iklan selama Super Bowl 2026. Mobil bertenaga Ferrari yang belum diberi nama ini akan dikemudikan oleh pembalap berpengalaman Sergio Perez dan Valtteri Bottas pada musim debut tim di F1.
McLaren MCL40
Livery McLaren MCL40
Foto oleh: McLaren
Pembalap: Lando Norris & Oscar Piastri
Mesin: Mercedes
Setelah menguji MCL40 dengan tampilan hitam pekat di Barcelona, juara F1 bertahan McLaren akhirnya memperkenalkan tampilan mobil 2026, menjelang tes Bahrain. Mobil balap baru ini memiliki tampilan oranye papaya yang mirip dengan generasi sebelumnya, tetapi kini dibangun berdasarkan aturan revolusioner F1 2026.
Aston Martin AMR26
Aston Martin AMR26
Foto oleh: Aston Martin
Pembalap: Fernando Alonso & Lance Stroll
Power Unit: Honda
Aston Martin menjadi tim terakhir yang memperkenalkan livery Formula 1 2026, dengan tampilan British Racing Green yang familiar untuk era baru. Mobil ini penuh dengan hal-hal baru bagi tim: mobil Aston Martin pertama yang didesain oleh Adrian Newey, mobil pertama yang menggunakan mesin Honda, dan mobil pertama yang dilengkapi dengan finishing cat satin.
Share Or Save This Story
Berita terbaru
Marini: Honda Meningkat, tetapi Belum Capai Posisi yang Diinginkan
Deretan Mobil Formula 1 2026
Mantan Manajer Hamilton Ambil Peran Penting di Cadillac F1
Biaya yang Dikeluarkan Cadillac F1 untuk Rilis Livery di Iklan Super Bowl
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments